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CAS дисквалифицировал российского борца Гадисова на четыре года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского борца вольного стиля Абдусалама Гадисова на четыре года.
CAS дисквалифицировал российского борца Гадисова на четыре года
  • РИА Новости

Внесоревновательная проба спортсмена от 6 августа 2015 года была объявлена чистой в московской антидопинговой лаборатории, но оставлена на долговременное хранение, сообщается на сайте Объединённого мира борьбы (UWW).

Однако в ходе повторного анализа в лаборатории Лозанны в апреле 2020 года были обнаружены следы запрещённого вещества дегидрохлорметилтестостерона, которое является анаболическим андрогенным стероидом.

В мае 2021 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства признал, что Гадисов не нарушал антидопинговые правила, но Всемирное антидопинговое агентство и РУСАДА подали апелляции в CAS.

Все результаты россиянина с 6 августа 2015 года по 5 августа 2019 года будут аннулированы, включая завоёванную им серебряную медаль на чемпионате мира 2015 года в США. 

Ранее чемпионка Европы в беге на длинные дистанции Елена Коробкина признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на четыре года.

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