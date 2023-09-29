Бегунья на длинные дистанции Коробкина дисквалифицирована на четыре года

Чемпионка Европы в беге на длинные дистанции Елена Коробкина признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на четыре года.

Россиянка отстранена за использование или попытку использования запрещённой субстанции или метода, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 27 сентября 2023 года по 26 сентября 2027 года. Все результаты Коробкиной с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года аннулируются.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) наказала россиянина Максима Ивлиева за нарушение антидопинговых правил.