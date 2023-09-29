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Бегунья на длинные дистанции Коробкина дисквалифицирована на четыре года

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Чемпионка Европы в беге на длинные дистанции Елена Коробкина признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на четыре года.
Бегунья на длинные дистанции Коробкина дисквалифицирована на четыре года
  • РИА Новости

Россиянка отстранена за использование или попытку использования запрещённой субстанции или метода, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 27 сентября 2023 года по 26 сентября 2027 года. Все результаты Коробкиной с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года аннулируются.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) наказала россиянина Максима Ивлиева за нарушение антидопинговых правил.

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