Бегунья на длинные дистанции Коробкина дисквалифицирована на четыре года
- РИА Новости
Россиянка отстранена за использование или попытку использования запрещённой субстанции или метода, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 27 сентября 2023 года по 26 сентября 2027 года. Все результаты Коробкиной с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года аннулируются.
Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) наказала россиянина Максима Ивлиева за нарушение антидопинговых правил.