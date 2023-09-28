Узнать больше

Российский волейболист Ивлиев дисквалифицирован на два года за допинг

Короткая ссылка
Международная федерация волейбола (FIVB) наказала россиянина Максима Ивлиева за нарушение антидопинговых правил.

«Волейболист принял санкцию FIVB за нарушение антидопинговых правил. Тем самым, он признал, что запрещённое вещество дегидрохлорметилтестостерон было обнаружено в его пробе», — говорится в заявлении FIVB.

Таким образом, россиянин получил двухлетнюю дисквалификацию, которая берёт начало 20 апреля 2023 года и заканчивается 19 апреля 2025 года.

На момент инцидента игроку было 18 лет. Он выступал в краснодарском «Динамо».

Ранее Вероника Логинова рассказала, что WADA имеет к РУСАДА три основные претензии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить