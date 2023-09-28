Российский волейболист Ивлиев дисквалифицирован на два года за допинг

Международная федерация волейбола (FIVB) наказала россиянина Максима Ивлиева за нарушение антидопинговых правил.

«Волейболист принял санкцию FIVB за нарушение антидопинговых правил. Тем самым, он признал, что запрещённое вещество дегидрохлорметилтестостерон было обнаружено в его пробе», — говорится в заявлении FIVB.

Таким образом, россиянин получил двухлетнюю дисквалификацию, которая берёт начало 20 апреля 2023 года и заканчивается 19 апреля 2025 года.

На момент инцидента игроку было 18 лет. Он выступал в краснодарском «Динамо».

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