Узнать больше

Логинова рассказала, что WADA имеет к РУСАДА три основные претензии

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет к российской организации три основные претензии.

«Первое — несоответствие количества нарушений, указанного в федеральном законе, количеству, указанному в кодексе. Но оно соответствует тому количеству, которое указано в конвенции ЮНЕСКО. Второе — несоответствие определения соревновательного периода. Третье — лаборатория», — цитирует Логинову РИА Новости. 

По словам специалиста, в федеральном законе написано, что пробы могут вывозиться в аккредитованные WADA лаборатории, а в кодексе — в одобренные WADA лаборатории.

«Сейчас наша лаборатория не может помочь нам в анализе проб, поэтому тратим огромные деньги на вывоз в Турцию. Есть лаборатория в Египте, но она не аккредитованная, а одобренная. Мы туда везти по закону пробы не можем», — добавила Логинова. 

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. 

Ранее Логинова сообщила о том, что был внесён платёж для восстановления прав в WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить