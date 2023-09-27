Логинова рассказала, что WADA имеет к РУСАДА три основные претензии

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет к российской организации три основные претензии.

«Первое — несоответствие количества нарушений, указанного в федеральном законе, количеству, указанному в кодексе. Но оно соответствует тому количеству, которое указано в конвенции ЮНЕСКО. Второе — несоответствие определения соревновательного периода. Третье — лаборатория», — цитирует Логинову РИА Новости.

По словам специалиста, в федеральном законе написано, что пробы могут вывозиться в аккредитованные WADA лаборатории, а в кодексе — в одобренные WADA лаборатории.

«Сейчас наша лаборатория не может помочь нам в анализе проб, поэтому тратим огромные деньги на вывоз в Турцию. Есть лаборатория в Египте, но она не аккредитованная, а одобренная. Мы туда везти по закону пробы не можем», — добавила Логинова.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

Ранее Логинова сообщила о том, что был внесён платёж для восстановления прав в WADA.