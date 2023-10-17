Гордость Плющенко, оценки Петросян и вождение Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгений Плющенко поздравил своего сына Александра с удачным стартом сезона и первым тройным прыжком, исполненным на официальных соревнованиях. В сети возмутились оценками Аделии Петросян за произвольную программу на этапе Гран-при в Уфе, а Евгения Медведева раскритиковала спортивных чиновников за отстранение российских спортсменов. Между тем, Алексей Ягудин перенёс операции на коленях, Евгений Семененко рассказал, к какой медицинской специальности склоняется, а Роман Костомаров освоил навык вождения автомобиля после ампутаций. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Характер Савосина

Одним из главных, если не самым главным героем прошедшего в Уфе этапа Гран-при России стал Роман Савосин. 23-летний спортсмен, о котором ничего не было слышно широкой публике целый год, блестяще выиграл короткую программу и лишь по итогам произвольной проиграл чемпиону страны Евгению Семененко.

Когда в прошлом сезоне Савосин внезапно пропал с радаров в России, незамедлительно пошли слухи, что он собирается сменить гражданство и выступать за Казахстан. Однако, по словам фигуриста, дела обстояли иначе.

«Варианта перейти в сборную Казахстана не было и предложений тоже не было. Меня пригласили провести мастер-классы. Я поехал поработать. Потом предложили остаться подольше, я это предложение принял и решил пропустить сезон», — приводит РИА Новости объяснения Романа.

Осознанная пауза в карьере пошла спортсмену на пользу: по собственному признанию, он стал спокойнее относиться к выступлениям, меньше нервничать, что и позволяет качественно исполнять программы на льду. А вот несколько лет назад, оказавшись травмированным, Савосин едва не завязал со спортом. По его словам, пришлось задействовать всю силу своего характера, чтобы преодолеть тяжёлый жизненный этап.

«У меня было два взрослых международных этапа Гран-при. Поехал в Америку с травмой, после чего мне пришлось сняться со всех соревнований. Вообще ничего не мог делать. Абсолютно. Разучился прыгать четверные, прыгал вполоборота на две ноги. Тогда пришлось думать: «Может быть, всё»?» Сильная апатия настигла, можно сказать, даже депрессия. Это был самый тяжёлый психологический период в моей карьере. Думаю, тяжелее даже не будет», — поделился фигурист.

Оценки Петросян

Аделия Петросян уверенно выиграла соревнования в Уфе, несмотря на два падения с четверных прыжков в произвольной программе. После изучения итоговых протоколов у специалистов и любителей фигурного катания возник ряд вопросов к судьям. Так, в частности, один из арбитров выставил фигуристке оценку «+3» за качество исполнения прыжка, который был сделан со степ-аутом. По рекомендациям Международного союза конькобежцев, при такой ошибке нужно выставлять «-3» или «-4». Этому последовал лишь один судья из семи, а остальные поставили «0» или «-1».

Не по правилам были выставлены и оценки за компоненты программы. Судья под номером 4 поставила воспитаннице Этери Тутберидзе 9,25 балла за композицию, 9,00 — за представление, 9,25 — за мастерство катания. Проблема заключается в том, что при двух и более ошибках, даже если они имели минимальное влияние на целостность программы, фигурист может получить за компоненты не больше 8,75. А Петросян, как известно, дважды упала.

Аделия Петросян выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве

РИА Новости

© Александр Вильф

«Бывает, что фигуристы от большого старания падают на ровном месте… Видимо, такое бывает и у судей», — иронично прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Александр Энберт.

А вице-чемпионка мира-2012 Алёна Леонова в свою очередь отметила, что никогда не оценивает работу судей — считает, что «им виднее».

«Аделия была фаворитом соревнований и оправдала этот статус. Она получила хорошие баллы. На мой взгляд, если спортсмен идёт на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то не доделали», — заявила бывшая спортсменка.

Костомаров за рулём

Роман Костомаров продолжает удивлять поклонников своими новыми навыками. Олимпийский чемпион после выписки из больницы не просто освоил протезы, но и заново научился многим вещам, которые до потери конечностей были для него будничными. Так, он уже может плавать, чеканить футбольный мяч, писать бионической рукой, а теперь освоил и вождение автомобиля.

«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулём. Это мы не гоним — едем по трассе, тренируемся. Я смог это сделать!» — с восторгом рассказал Костомаров в видео, опубликованном в его Telegram-канале и подписанном фразой «Счастья полные штаны».

Фигурист неоднократно говорил, что в своей новой жизни стремится быть мотиватором для людей, которые столкнулись с аналогичными проблемами. На днях он принял участие в панельной дискуссии «Верь в себя». Во время выступления Костомаров рассказал, что в первое время после операций и выхода из комы ему не хотелось жить, но постепенно он осознал: главная ценность — это семья. Сегодня он рад возможности видеть, как растут его дети, и смеётся над своим шутливым прозвищем «ПапаРобот-3000». Спасает от тяжёлых мыслей и любовь супруги, Оксаны Домниной.

«И по сей день сложности присутствуют в жизни. Она кардинально изменилась. Переживал, как пройдёт моя встреча с детьми. Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги. В самом начале мы отправили детей на три недели на отдых, чтобы адаптироваться вдвоём к новой жизни, к тем трудностям, что встречаются в быту», — поделился олимпийский чемпион.

Также Роман продолжает верить, что однажды вновь встанет на коньки и сможет кататься — пусть и не так красиво, как он умел до болезни.

«Я хотел бы выйти на лёд. Просто много проблем, которые связаны с этим. Конёк — это инструмент, с которым ты с детства занимаешься. Определённая работа голеностопа и мышцы — тонкое чувство ребра. Это очень сконцентрировано там, что сейчас отсутствует. Нужно найти ботинки размера побольше, необходимо некоторое время, чтобы построить коньки. И выйти на лёд. Думаю, будет получаться, но криво-косо!» — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».

Экскурсия от Семененко

Евгений Семененко провёл экскурсию по анатомическому музею своего медицинского вуза. Чемпион России учится Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. По словам фигуриста, пока он не определился со специализацией, так как выбрать узкое направление обучения предстоит после шестого курса.

«На данный момент меня больше тянет в сторону диагностики, рентгенология интересна. Ну или может быть хирург. Посмотрим, как жизнь сложится. Я считаю, что чем тяжелее труд, тем больше награда. Первые три курса особенно тяжелые, времени на развлечения почти нет. Зато, надеюсь, потом буду хорошим врачом, и меня запомнят как хорошего фигуриста», — поделился Евгений.

Евгений Семененко выступает с короткой программой в мужском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве

РИА Новости

© Александр Вильф

Также он рассказал, какие знания, полученные в вузе, полезны ему в спорте. В частности, это информация о лекарственных веществах.

«Мне вот всегда было интересно, почему некоторые препараты являются допингом. Такие, например, как капли в нос, аэрозоли — как они вообще могут повлиять на организм человека, улучшить физическую форму? А вот сейчас у меня началась фармакология, и теперь я знаю, что при местном действии на альфаадренорецепторы будет происходить вазоконстрикция и уменьшение отека, а также действе на бетаадренорецепторы в бронхах — бронхи будут расслабляться, расширяться и дыхание будет улучшаться. Также ещё не будем забывать про системное действие на бетаадренорецепторы — будет влиять на улучшение работы сердца. Суммируем эти два показателя и в итоге получаем идеально выкатанную программу», — пояснил Семененко.

Гордость Плющенко за сына

Александр Плющенко защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию. 10-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получил серебряную медаль соответствующей категории турнира на призы Крыловой и Овсянникова в Москве. Он уступил 14,11 баллов победителю, Егору Васько. Тем не менее, отец и тренер остался доволен выступлением Гном Гномыча. Он с гордостью опубликовал в социальной сети видео проката сына, а также поздравил его с удачным началом нового сезона. Стоит отметить, что в произвольной программе, поставленной под популярного в этом году у фигуристов Майкла Джексона, юный спортсмен успешно исполнил сальхов в три оборота.

«Два чистейших проката! Первый выполненный на соревнованиях тройной прыжок! Зажёг и получил удовольствие от проката! Молодец, Саня, защитил 2-й спортивный разряд! Теперь уже ждём все твои тройные прыжки на следующих стартах!» — написал Плющенко-старший.

Александр получил второй разряд ещё в марте нынешнего года, когда одержал победу на «Кубке Академии спорта». Тогда юный фигурист повторил произвольную программу под музыку из «Крёстного отца», с которой Плющенко-старший выиграл Игры-2006 в Турине. Сейчас на подходе у фигуриста, если судить по роликам с тренировок, находятся флип и лутц в три оборота. Эти прыжки он пробует исполнять и во время ледовых шоу отца.

Евгений Плющенко с сыном Александром выступают на юбилейном шоу фигуриста «35 лет на льду» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

РИА Новости

© Александр Вильф

Две операции Ягудина

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин перенес операции на коленях. С разницей в неделю немецкие хирурги «чинили» сначала правую, а потом и левую ногу прославленного фигуриста. Теперь, по словам спортсмена, он сможет бегать, «как Болт — с болтами в бедре и в коленях». Как известно, ещё в 2003 году Ягудину заменили сустав бедренной кости на титановый.

«Восстановлюсь и буду потихонечку готовиться к новогодним ёлкам, к юбилею Ильи Авербуха, который я ни при каких условиях не могу пропустить и, естественно, ко второму «Русскому вызову» (турниру шоу-программ. — RT), который состоится в Москве в середине января 2024 года. Я же, когда выиграл первый, сказал, что теперь буду чинить колено. Собственно, к починке я и приступил. И скоро практически полностью титановым поеду на второй. Я уже много лет ощущал дискомфорт от болей, значит, пришло время «заехать в мастерскую», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Бывший тренер фигуриста Татьяна Тарасова, которая привела его к олимпийскому золоту Солт-Лейк-Сити, заметила, что её ученик никогда не жаловался на колени, хотя она и знала, что в последнее время он катается через боль.

«Хотела бы пожелать, чтобы он был всегда здоров, чтобы он всегда занимался тем, чем хочет. И никакая боль ему не мешала делать то, что он делает!» — подчеркнула Тарасова.

Алексей Ягудин выступает в шоу «Ледниковый период. Снова вместе» в постановке Ильи Авербуха на ледовой арене СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Александр Гальперин

Возвращение Чиризано в Россию

Желание поклонников Дарио Чиризано о его возвращении в Россию сбылось. Фигурист, чей дуэт с чешкой Денизой Цимловой не сложился из-за отсутствия релиза от ФФККР, не стал больше искать счастья за границей и встал в пару с Елизаветой Пасечник.

Девушка осталась без партнёра после того как Максим Некрасов ушёл к Василисе Кагановской. Сообщая о новом этапе своей карьеры, Чиризано подчеркнул, что вернулся домой. По его словам, оставшись в феврале без партнёрши, он вовсе не горел желанием уезжать и не гнался за международными стартами, но на тот момент в стране «не было подходящей свободной девочки».

Также по теме «Здесь у него неплохой выбор»: Чиризано расстался с Цимловой и может вернуться в сборную России Дарио Чиризано и Дениса Цимлова объявили о прекращении сотрудничества. Причиной стал отказ Федерации фигурного катания на коньках...

«Когда я попробовал с Денизой, подумал «почему нет?» Моя семья поддержала меня и морально, и финансово. Я не приемлю, чтобы родители партнёрши платили за меня. Для меня принципиально важно быть на равных. Так получилось, что наша пара с Денизой не состоялась. Чтобы пара сложилась, должно совпасть очень много факторов, и не всё зависит от наших желаний. Главное, что мы остались хорошими друзьями, что мы поняли друг друга и приняли эту ситуацию без всяких обид», — написал Чиризано в своём Telegram-канале.

Он поблагодарил за несколько месяцев совместной работы как Цимлову, так и их тренера Барбару Фузар-Поли.

«А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар, и если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования. Ну и хочу сказать, всё, что ни делается, всё к лучшему. Мы с Лизой начинаем наш путь!» — заключил фигурист.

Тренироваться они, вероятно, будут у Анжелики Крыловой — бок о бок с Кагановской и Некрасовым, а также Аннабель Морозов и Игорем Ерёменко.

Медведева — о санкциях МОК

Евгения Медведева раскритиковала руководство МОК и спортивных федераций за отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Фигуристы сборной пропускают уже второй сезон. По мнению двукратной чемпионки мира, ей повезло уйти из большого спорта три года назад и не столкнуться с несправедливостью в свой адрес.

«Наши спортсмены потеряли в принципе возможность себя проявить. Мы не говорим про деньги, тут даже о каких-то материальных компенсациях речи не идёт. Профессиональные спортсмены, которые положили свою жизнь бескорыстно, не ради денег. Представьте, что вы 20 лет своей жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, занять призовые места на чемпионатах мира... А вам просто говорят: «Ты классный, но я, дядя в Международном олимпийском комитете, говорю тебе — нет». Впервые в олимпийском движении настолько масштабная культура отмены», — сказала вице-чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане в шоу «БеС комментариев» на своём YouTube-канале.

Исполком ISU этой осенью даже не обсуждал возможность возвращения россиян и белорусов на мировую арену.