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Фигурист Чиризано признался, что не хотел покидать Россию

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Российский фигурист Дарио Чиризано рассказал о возвращении в Россию.
Фигурист Чиризано признался, что не хотел покидать Россию
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я всегда это знал, но на расстоянии прочувствовал полностью, что мой дом в России. Я не горел желанием уезжать из страны и не гнался за международными турнирами. На тот момент для меня здесь не было подходящей свободной девочки», — написал фигурист в своём Telegram-канале.

Чиризано также высказался об образовании танцевального дуэта с фигуристкой Елизаветой Пасечник.

«Мы с Лизой начинаем наш путь! Меня не пугает отсутствие международных соревнований, так как в России много сильных пар и если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие турниры. Впереди много работы!» — заявил он.

22-летний россиянин является юношеским олимпийским чемпионом 2020 года и чемпионом России среди юниоров 2022 года в паре с фигуристкой Ириной Хаврониной, которая распалась в январе 2023 года. В течение межсезонья он тренировался с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Италии.

Ранее тренер Анжелика Крылова сообщила, что Пасечник и Чиризано попробуют встать в пару.

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