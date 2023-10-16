Новые грани таланта: Семененко сразил яростью исполнения, а Петросян превзошла Плющенко

Итоги этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе нисколько не удивили, если оставить за кадром лидерство Романа Савосина в короткой программе с суммой за 100 баллов. Победили именно те, на кого и делали ставку болельщики, эксперты и организаторы. Звание же первой звезды турнира больше других заслужил Евгений Семененко, причём не за четыре четверных прыжка в произвольной, а за ничем не прикрытую ярость исполнения. Хотя и прочтение Майкла Джексона в исполнении Аделии Петросян впечатлило.

Незадолго до начала первого этапа Гран-при России я разговаривала с одной из ведущих фигуристок, и она призналась, что ей неимоверно трудно продолжать ставить перед собой высокие цели, зная, что международных стартов, а главное Олимпийских игр, в её жизни может не случиться.

«С другой стороны, не всё так плохо, — продолжала рассуждать спортсменка. — У нас прекрасный тренерский штаб, много крутых специалистов, неограниченное количество льда, а главное, здоровье позволяет выдерживать все нагрузки, прогрессировать, становиться лучше. Но заменить привычную мотивацию, где во главе угла всегда стояли титулы, на стремление достичь в своей профессии абсолютного уровня получается не сразу и не у всех».

В эту психологическую ловушку угодили едва ли не все топовые атлеты страны. Поэтому, как только стало известно, что очередной сезон, как и предыдущий, пройдёт для российских фигуристов в домашнем режиме, появился дополнительный интерес: кто именно из лидеров сумеет не просто сохранить, но и упрочить собственные позиции? Ведь возвращаться в мир международных стартов в связи с утратой квот придётся не всем, а исключительно лучшим.

Победители прошедшего в Уфе первого этапа Гран-при России — Аделия Петросян, Евгений Семененко и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным — были понятны ещё на стадии распределения спортсменов по турнирам. Иными словами, большой интриги в этом плане соревнования оказались лишены. Возникла иная: кого из участников можно назвать по итогам выступления (по аналогии с главной номинацией ежегодной «Красной дорожки») самым ценным «игроком» мероприятия?

Петросян с потрясающе удачной короткой программой, Семененко с четырьмя четверными прыжками в произвольной или восставшего из небытия Романа Савосина, который, пропустив год выступлений, мало того что обыграл чемпиона России в короткой программе, так ещё и набрал за прокат более 100 баллов. А это, напомню, уровень, перешагнуть который за всю новейшую историю фигурного катания удавалось всего дюжине спортсменов.

После первого дня соревнований больше всего шансов на упомянутое звание MVP было у Петросян, и не только по причине безупречного качества выступления. В фигурном катании во все времена много говорилось о том, что брать для программы яркую, знаменитую, но порядком изъезженную предшественниками тему уместно лишь тогда, когда твои трактовка и исполнение способны произвести более сильное впечатление, чем было до. Аделии это удалось. Её Майкл Джексон получился даже более органичным, чем у Евгения Плющенко в 2002-м, хотя в мужской короткой программе в те времена стояли аж две дорожки шагов (по прямой и по кругу) и это давало куда больший простор для интерпретаций.

«Джексон» Татьяны Навки и Романа Костомарова, с которым они дебютировали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а потом много лет катали танец в показательных выступлениях, был невероятно впечатляющ, но, на мой взгляд, всё творчество этого исполнителя не столько парная, сколько одиночная история. А Петросян (разумеется, при участии тренерского штаба) многократно усилила её, органично вписав в рисунок программы сложнейшие прыжки, включая тройной аксель.

Однако пальму первенства в Уфе я всё-таки отдала бы Семененко. Не за постановки (они пока совсем ещё не вкатаны и не производят должного впечатления) и даже не за четыре четверных. А за ту ничем не прикрытую ярость исполнения, с которой Евгений катал произвольную программу. Не стану судить, насколько удался фигуристу образ Ромео, но, судя по настрою, поражение от Савосина в коротком прокате задело его всерьёз. Было даже несколько обидно, что судьи не расщедрились на заветную для любого топового одиночника сотню баллов в технической оценке — своим прокатом чемпион России этого точно заслуживал.

Что касается четырёх четверных прыжков, на которые, помимо Семененко, замахивались (но неудачно) Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин, то, кажется, пришло время перестать воспринимать подобное количество как какое-то невероятное достижение. Уже сейчас всё идёт к тому, что на Играх-2026 в Милане четыре, а то и пять квадов в произвольной программе станут совершенно обычной для мужского катания историей, пусть даже сейчас замахиваться на максимум рискуют всего три человека в мире. Если вести речь о собственном росте в профессии, в плане сложности в том числе, подобное по зубам не только одному Семененко.

Думаю, что серия российского Гран-при ещё не раз позволит всем нам в этом убедиться.