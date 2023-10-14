Навка: МОК роет себе могилу недопуском российских спортсменов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказала мнение касательно решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Сегодня МОК подрывает все возможные принципы Олимпийского движения. На мой взгляд, они роют себе могилу недопуском наших спортсменов. Российский спорт — один из самых конкурентных в мире. А сейчас такими действиями МОК уничтожает честную и конкурентную борьбу на Играх», — цитирует Навку Sport24.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

13 октября стало известно, что МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщение, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.