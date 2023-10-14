Навка: МОК роет себе могилу недопуском российских спортсменов
- РИА Новости
«Сегодня МОК подрывает все возможные принципы Олимпийского движения. На мой взгляд, они роют себе могилу недопуском наших спортсменов. Российский спорт — один из самых конкурентных в мире. А сейчас такими действиями МОК уничтожает честную и конкурентную борьбу на Играх», — цитирует Навку Sport24.
МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.
13 октября стало известно, что МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщение, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.