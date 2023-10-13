МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта
- РИА Новости
«Это бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом, оно полностью соответствует спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта», — цитирует Баха РИА Новости.
Напомним, что Олимпиада в Лос‑Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года. Ближайшие летние игры состоятся в Париже — с 26 июля по 11 августа 2024-го.
Ранее сообщалось, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.