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МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял предложение организационного комитета летних Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе включить в программу пять новых видов спорта.
МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта
  • РИА Новости

«Это бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом, оно полностью соответствует спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта», — цитирует Баха РИА Новости.

Напомним, что Олимпиада в Лос‑Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года. Ближайшие летние игры состоятся в Париже — с 26 июля по 11 августа 2024-го.

Ранее сообщалось, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.

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