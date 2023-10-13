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МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что приглашения нейтральных атлетов из России на Олимпийские игры в Париже будут прямыми и согласованы с международными и национальными спортивными федерациями.
МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями
  • РИА Новости

«Время на нас не давит, мы оставляем за собой право пригласить нейтральных атлетов с российскими паспортами, ОКР никакой роли здесь играть не будет, приглашения будут прямыми по согласованию с международными федерациями и, если понадобится, национальными федерациями», — цитирует Баха РИА Новости. 

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр. 

Ранее Бах высказался о дедлайне по снятию отстранения с ОКР. 

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