МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями
- РИА Новости
«Время на нас не давит, мы оставляем за собой право пригласить нейтральных атлетов с российскими паспортами, ОКР никакой роли здесь играть не будет, приглашения будут прямыми по согласованию с международными федерациями и, если понадобится, национальными федерациями», — цитирует Баха РИА Новости.
МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.
Ранее Бах высказался о дедлайне по снятию отстранения с ОКР.