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Бах: у МОК нет дедлайна по снятию отстранения Олимпийского комитета России

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о дедлайне по снятию отстранения с Олимпийского комитета России (ОКР).
Бах: у МОК нет дедлайна по снятию отстранения Олимпийского комитета России
  • РИА Новости

«Дедлайна по снятию отстранения ОКР нет, оно будет действовать до дальнейшего уведомления, мы будем мониторить развитие ситуации», — цитирует Баха РИА Новости.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее в МИД назвали решение МОК о приостановке членства ОКР политически мотивированным.

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