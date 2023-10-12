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В МИД назвали решение МОК о приостановке членства ОКР политически мотивированным

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) является политически мотивированным.
В МИД назвали решение МОК о приостановке членства ОКР политически мотивированным
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Ещё одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии спорта в мире», — сообщается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр. 

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Олимпийский комитет России (ОКР) в течение 21 дня может подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение о приостановлении членства со стороны МОК. 

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