Анцелиович: ОКР может подать апелляцию в CAS на решение МОК

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Олимпийский комитет России (ОКР) в течение 21 дня может подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение о приостановлении членства со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«ОКР может в течение 21 дня может подать апелляцию в CAS, если недоволен решением МОК. Считаю, что если одна сторона недовольна решением, то оспаривать его нужно, иначе оно не изменится», — цитирует Анцелиович «Матч ТВ».

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что было трудно ожидать иного решения МОК по ОКР.