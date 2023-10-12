Узнать больше

Анцелиович: ОКР может подать апелляцию в CAS на решение МОК

Короткая ссылка
Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Олимпийский комитет России (ОКР) в течение 21 дня может подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение о приостановлении членства со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Анцелиович: ОКР может подать апелляцию в CAS на решение МОК
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«ОКР может в течение 21 дня может подать апелляцию в CAS, если недоволен решением МОК. Считаю, что если одна сторона недовольна решением, то оспаривать его нужно, иначе оно не изменится», — цитирует Анцелиович «Матч ТВ». 

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр. 

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что было трудно ожидать иного решения МОК по ОКР. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить