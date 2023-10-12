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Мамиашвили: было трудно ожидать другого решения МОК по ОКР

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что было трудно ожидать иного решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Олимпийского комитета России (ОКР).
Мамиашвили: было трудно ожидать другого решения МОК по ОКР
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«МОК принял такое решение, а мы станем сильными и справимся со всем. Будем созидать, развиваться и строить мирную жизнь. Другого выбора у нас нет, а время всё расставит на свои места», — цитирует Мамиашвили РИА Новости. 

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что российские спортсмены вернутся на международную арену и докажут, что они сильнейшие в мире.

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