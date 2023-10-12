Фетисов заявил, что для него МОК и Баха не существует

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что российские спортсмены вернутся на международную арену и докажут, что они сильнейшие в мире.

«Для меня Международного олимпийского комитета не существует. Томаса Баха не существует, так как своими решениями он попирает все принципы. Мы от него другого решения и не ждали», — цитирует Фетисова ТАСС.

По его словам, для советских спортсменов, которые соревновались в 70—90-е годы во время серьёзного политического противостояния, Олимпиада и чемпионаты мира объединяли всех и грели надежду на будущее.

«Нас попирают, это происходит ещё с 2015 года. Российская Федерация — самая успешная страна по олимпийским достижениям, и мы сами дали им повод это сделать. Уверен, что мы вернёмся в олимпийское движение с флагом и гимном, по-другому не получится», — заключил Фетисов.

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв назвал МОК подразделением НАТО.