Балахничёв назвал МОК подразделением НАТО
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«В последнее время МОК стал одним из подразделений НАТО. Когда руководители ОКР включали в свой состав новые территории, это было абсолютно законным решением», — цитирует Балахничёва РИА Новости.
Он подчеркнул, что в текущей политической ситуации «решать вопросы разговорами бесполезно».
«Формально можно попробовать оспорить это решение в суде. Но я считаю, что решение будет не в нашу пользу», — добавил Балахничёв.
МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.
Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал необоснованным решение МОК отстранить ОКР.