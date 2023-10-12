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Балахничёв назвал МОК подразделением НАТО

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Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает, что решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России слишком политизированные.
Балахничёв назвал МОК подразделением НАТО
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«В последнее время МОК стал одним из подразделений НАТО. Когда руководители ОКР включали в свой состав новые территории, это было абсолютно законным решением», — цитирует Балахничёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что в текущей политической ситуации «решать вопросы разговорами бесполезно».

«Формально можно попробовать оспорить это решение в суде. Но я считаю, что решение будет не в нашу пользу», — добавил Балахничёв.

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал необоснованным решение МОК отстранить ОКР.

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