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Колобков считает необоснованным отстранение Олимпийского комитета России

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Бывший министр спорта России Павел Колобков назвал необоснованным решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).
Колобков считает необоснованным отстранение Олимпийского комитета России
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Не могу точно сказать, имело ли место некоторое давление в этой ситуации, но считаю, что у нас и без того были натянутые отношения с МОК. Организацией принималась уйма решений, которые оставались непонятны для нас, тут можно вспомнить и ограничения для российский атлетов, и отказ от проведения соревнований в России, и многое другое. Международный олимпийский комитет, как видим, нарушает собственную хартию. Считаю отстранение ОКР абсолютно необоснованным и уверен, что со стороны Олимпийского комитета России будут предприняты все необходимые меры, чтобы оспорить данный незаконный вердикт. Сейчас необходимо использовать все возможные способы, чтобы оказать давление на МОК», — заявил Колобков RT. 

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на МОК оказывалось ощутимое давление по решениям относительно России.

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