Колобков считает необоснованным отстранение Олимпийского комитета России

Бывший министр спорта России Павел Колобков назвал необоснованным решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Не могу точно сказать, имело ли место некоторое давление в этой ситуации, но считаю, что у нас и без того были натянутые отношения с МОК. Организацией принималась уйма решений, которые оставались непонятны для нас, тут можно вспомнить и ограничения для российский атлетов, и отказ от проведения соревнований в России, и многое другое. Международный олимпийский комитет, как видим, нарушает собственную хартию. Считаю отстранение ОКР абсолютно необоснованным и уверен, что со стороны Олимпийского комитета России будут предприняты все необходимые меры, чтобы оспорить данный незаконный вердикт. Сейчас необходимо использовать все возможные способы, чтобы оказать давление на МОК», — заявил Колобков RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на МОК оказывалось ощутимое давление по решениям относительно России.