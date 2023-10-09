Сезон начинается: совет ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян до соревнований

В выходные состоялось заседание совета ISU, на повестке которого стоял вопрос допуска россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой. Однако в итоге, по словам главы СКР Николая Гуляева, данную тему даже не обсуждали. Таким образом, по мнению функционера, фигуристам и конькобежцам можно забыть о выступлении на международном уровне в текущем сезоне, поскольку в следующий раз подобное мероприятие пройдёт не ранее конца года. В ИИХФ тем временем ответили на запрос главы ФХР Владислава Третьяка по поводу участия молодёжных сборных в турнирах за рубежом. Как отметили в организации, отстранение продолжает распространяться на всех спортсменов, вне зависимости от возраста.

Если федерации летних видов спорта рассматривают различные варианты допуска россиян к международным стартам, то зимние продолжают оставаться непреклонными. Совсем недавно FIS продлила отстранение лыжников. Похоже, без международного сезона останутся и конькобежцы с хоккеистами. Причём речь также не идёт о разделении взрослых спортсменов и молодёжи.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что федерация попросила ИИХФ разрешить юношеским сборным страны участвовать в соревнованиях под своей эгидой, учитывая решения исполкома УЕФА и совета ФИФА о допуске национальных команд России U-17. Однако в ответ в международной организации подчеркнули: отстранение касается всех отечественных спортсменов, вне зависимости от их возраста. Поэтому никаких послаблений для детей и подростков ждать не приходится.

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Международный союз конькобежцев и вовсе не стал поднимать вопрос допуска атлетов из РФ на совете организации, который состоялся в выходные, хотя на повестке тот изначально присутствовал. По словам главы СКР Николая Гуляева, до этого пункта дело так и не дошло.

«Надеялся, это хотя бы будут обсуждать, но его замылили, если называть вещи своими именами», — приводит слова специалиста РИА Новости.

А затем на официальном сайте организации опубликовали релиз по итогам совета ISU. В нём сообщается, что отстранение россиян остаётся в силе, а организация продолжает следить за ситуацией на Украине. Поэтому когда всё же заговорят о допуске россиян, так и остаётся неизвестным. Как отметил Гуляев, национальная федерация постоянно ведёт диалог с зарубежными коллегами, однако это не приносит никаких результатов.

«Нас завтраками кормят — вот их позиция. Думаю, до конца года этот вопрос не будет обсуждаться: сезон начинается, сейчас уже будет первый этап Кубка мира. Они не будут уже собираться. До старта следующего сезона об этом можно смело забыть», — признался Гуляев.

По мнению главы СКР, президент ISU Ким Чэ Ёл просто боится взять ответственность за решение, поскольку все остальные зимние федерации занимают явную антироссийскую позицию. Так думает и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Честно сказать, я и не ожидала хороших новостей от совета ISU. Видимо, боятся этот вопрос рассматривать, затягивают. Им проще сейчас откладывать этот момент, чем принять какое‑либо решение. Вряд ли россиян допустят до конца сезона. У нас не такая федерация, как в теннисе, где спонсоры хотят видеть полноценный состав участников и могут надавить на международную федерацию. ISU находится под другим давлением — со стороны национальных федераций. Опять же, тут может быть история как с футболистами, когда вроде допустили, но идут бойкоты со стороны сборных. ISU этого тоже не хочет», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

А трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина обратила внимание на то, что в организации лидирующие позиции занимают американцы и канадцы.

«Они нас не любят, откровенно говоря. Меня это решение совершенно не удивляет, закономерно. Они сейчас разыгрывают между собой медали, о которых и мечтать не могли, когда выступали россияне. Решили побаловать себя медалями ещё годик. Но через какое-то время у них не будет шансов нас не допустить и все увидят, как было скучно без нас», — приводит слова депутата Госдумы Sport24.

Впрочем, спортсмены вместе с тренерами и не ждали другого решения. По словам олимпийского чемпиона по шорт-треку Руслана Захарова, он был морально готов к продлению санкций.

«Надеюсь, они обсудили более важные вещи. Это те люди, которым мы должны доверять. Если не доверять совету ISU, то вообще кому?.. И раньше было понятно, этот сезон с вероятностью 99,9% будет как предыдущий. Вот если бы вы мне сказали: «Руслан, вас тут до Кубка мира допустили», я бы точно со стула упал. А теперь не упал, всё ожидаемо», — признался Захаров.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, посоветовала успокоиться и сосредоточиться на внутренних стартах.

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

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А по мнению тренера Александра Жулина, и вовсе не стоит ждать никаких положительных изменений, пока не произойдут кардинальные изменения в ситуации на Украине.

«Меня совершенно не удивило, что ISU проигнорировали повестку о возвращении России в фигурное катание. Ничего не поменяется пока мы не добьёмся победы в политическом пространстве. К сожалению, в спорте сегодня политика играет большую роль. Поэтому пока не победим на Украине — ничего не поменяется», — отметил специалист.

При этом национальные федерации не стоят на месте и продолжают придумывать способы обойти существующие запреты. Так, по словам Гуляева, для молодёжи придуманы региональные соревнования с участием зарубежных атлетов.

«Сейчас мы пригласили детей из Северной Кореи, Монголии, Китая и Турции для соревнований по шорт-треку и ожидаем реакции коллег из федераций данных стран. Уточню, предложение было сделано не в рамках национальных команд, а регионов. Не буду конкретизировать, но небольшая предметная заинтересованность возникла из нескольких провинций КНР — для совместных тренировок, турниров, обмена опытом, а также в учёбе в наших заведениях», — заявил Гуляев RT.