Конькобежец Муштаков: просто тренируюсь и соревнуюсь, о совете ISU не думаю

Призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Виктор Муштаков рассказал, что не держит в уме ситуацию с возможным допуском до международных стартов.

«Просто тренируюсь и соревнуюсь. Ждать какой‑то новой информации и постоянно читать новости, в которых по большому счёту нет для нас ничего положительного, — это ни к чему хорошему не приведёт. Бегаем за зарплату, хоть она и не такая, как раньше. Делаем своё дело, которое любим», — цитирует Муштакова «Матч ТВ».

6 октября стало известно, что несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. В организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении ISU допустить к турнирам только белорусских спортсменов.