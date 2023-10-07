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Конькобежец Муштаков: просто тренируюсь и соревнуюсь, о совете ISU не думаю

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Призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Виктор Муштаков рассказал, что не держит в уме ситуацию с возможным допуском до международных стартов.
Конькобежец Муштаков: просто тренируюсь и соревнуюсь, о совете ISU не думаю
  • AFP
  • © SEBASTIEN BOZON

«Просто тренируюсь и соревнуюсь. Ждать какой‑то новой информации и постоянно читать новости, в которых по большому счёту нет для нас ничего положительного, — это ни к чему хорошему не приведёт. Бегаем за зарплату, хоть она и не такая, как раньше. Делаем своё дело, которое любим», — цитирует Муштакова «Матч ТВ». 

6 октября стало известно, что несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. В организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении ISU допустить к турнирам только белорусских спортсменов.

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