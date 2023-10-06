Навка: ISU хочет допустить только белорусов из-за страха перед Россией

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить к турнирам только белорусских спортсменов.

«Приятно, что могут допустить хотя бы белорусских спортсменов. Если так случится, это будет хорошая новость. Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами. Я буду очень рада, если у них появится возможность выступать», — цитирует Навку РИА Новости.

6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. В организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее Жулин заявил, что ISU хочет допустить только белорусов из-за их неконкурентности.