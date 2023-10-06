Узнать больше

Навка: ISU хочет допустить только белорусов из-за страха перед Россией

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить к турнирам только белорусских спортсменов.
Навка: ISU хочет допустить только белорусов из-за страха перед Россией
  • Gettyimages.ru

«Приятно, что могут допустить хотя бы белорусских спортсменов. Если так случится, это будет хорошая новость. Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами. Я буду очень рада, если у них появится возможность выступать», — цитирует Навку РИА Новости

6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. В организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее Жулин заявил, что ISU хочет допустить только белорусов из-за их неконкурентности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить