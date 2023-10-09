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Тарасова не ждёт возвращения российских фигуристов на международную арену в 2023 году

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала вопрос возвращения российских фигуристов на международную арену.

«Сезон уже идёт. По нашему вопросу, я думаю, решение будет не раньше следующего лета. Да, наказали, но издеваться над нами не надо», — цитирует Тарасову ТАСС.

9 октября стало известно, что ISU не стал обсуждать вопрос о допуске российских конькобежцев к соревнованиям.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.  

Ранее Гуляев сообщил, когда совет Международного союза конькобежцев рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до международных стартов.

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