Россия и Узбекистан выступили против использования спорта в политических целях

Главы России и Узбекистана выступили против использования спорта в политических целях.

«Продолжится поощрение контактов в области спорта, недопущение любых видов дискриминации, бойкотов и использования спортивных мероприятий в политических целях», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее делегация ОКР отказалась участвовать в заседаниях генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).