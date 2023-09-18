Настрой Валиевой, самокритичность Худайбердиевой и смелость Ветлугина: что обсуждали после контрольных прокатов

Камила Валиева призналась, что философски относится к предстоящим слушаниям в CAS по её делу о допинге. По словам спортсменки, всё, что ни делается, к лучшему. Елизавета Худайбердиева поставила своему дуэту с Егором Базиным лишь четвёрку за исполнение произвольного танца во время контрольных прокатов сборной России. Проблема в том, что спортсмены пока не справляются с насыщенным содержанием программы. Тамара Москвина удивила общественность активной поддержкой своих бывших воспитанников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского во время выступления в «Мегаспорте». Между тем Матвей Ветлугин высказался о ситуации с заменой короткой программы Петра Гуменника.

Новый образ Валиевой



В воскресенье фигуристы представили болельщикам свои произвольные программы. Вновь поразила всех олимпийская чемпионка Камила Валиева. Фигуристка наконец отошла от лирической композиции и выступила под саундтрек из фильма «Чёрная пантера».

«Программа родилась у тренеров, Даниила Марковича и Этери Георгиевны. Я вчера рассказывала про варианты танго, но, как бы это странно ни звучало, мне хотелось что-то из этого фильма. В композиции показано, как девушка-супергерой умирает...

Поймала себя на мысли, что у меня радость: я не катаю в этом сезоне что-то лиричное. Нужно всё-таки соответственный настрой, более мягкий, а по эмоциям он менее плавный и менее подходит для прыжков», — приводит слова Валиевой портал «Чемпионат».

Также фигуристка призналась, что раздумывает над поступлением в театральный вуз, а к предстоящим слушаниям в CAS, которые состоятся с 26 по 29 сентября, относится философски.

«Всё, что ни делается, к лучшему. Я стараюсь придерживаться этого. Просто потому, что найти негатив всегда легче, а позитивные моменты — сложнее. Этому надо учиться. Это очень помогает в жизни. Если научишься находить во всём позитив, то жизнь станет лучше и интереснее», — отметила Валиева.

При этом Яна Рудковская, оценивая выступление фигуристки, заявила, что Камиле для участия в соревнованиях стоит немного сбросить вес.

«Мне кажется, ей просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. У неё очевидная прибавка в весе. Знаю, что девочки не любят об этом говорить — сложно держать вес, но нужно... Для жизни сегодняшняя форма Камилы прекрасна, но для спорта-то эстетика и формы нужны другие», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

В то же время тренер Инна Гончаренко подчеркнула, что фигуристка за лето очень повзрослела.

«Камила очень понравилась, особенно короткая программа. Да и произвольная ей очень подходит. Видно, что она уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм. Для начала сезона прямо здорово. Валиева полна энергии, как будто и не останавливалась. Молодец», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Не всё получилось во время произвольной программы у Елизаветы Туктамышевой. Она прыгнула пять двойных акселей.

«Хорошо, что не восемь (смеётся). Сделала их, чтобы программа выглядела целостной, без грубых ошибок. На прокатах главное — презентовать себя хорошо, а этапы у меня через полтора месяца, это куча времени ещё», — пошутила фигуристка.

Не без приключений прошли прокаты для Ксении Синицыной. Как оказалось, девушка на тренировке пробила ногу коньком. Тем не менее она всё равно выступила перед зрителями.

«Да просто шла тренировка, шла хорошо, в рабочем режиме. Я уже откатала произвольную программу, осталось буквально две минуты до конца тренировки, я заходила на лутц, и так получилось, что нога соскочила и мне прямо выбоины в ботинке сделала. Проткнула себе ногу. Покинула тренировку — больше не смогла. Еле шла. Очень долго мне там замораживали ногу, я долго пыталась её как-то разминать, мне её заклеили-переклеили», — призналась спортсменка.

Софья Муравьёва, в свою очередь, отметила, что её короткую программу многие не поняли. Она пыталась сделать дерзкий образ с необычными движениями, а не лиричный. Но зрители увидели всё по-своему.

«Естественно, не 100%-ая форма, далеко от лучшей. Работаем с ещё большими силами. Настроение хорошее, хотя прокаты не очень. Какой контент планирую? Не расскажу, секрет (смеётся). Сама пока не знаю, пока только наработки», — отметила 17-летняя фигуристка.

РИА Новости

Необычная произвольная под музыку из сериала «Ход королевы» получилась у Алины Горбачёвой. По словам девушки, вжиться в образ оказалось сложно, но мелодия ей очень нравится, поскольку западает в душу.

«В начале я рассказываю, как она любила играть в шахматы, но на доске могла только один раз в неделю, а в остальное время играла у себя в голове, представляла доску на потолке. На первых движениях я как раз показываю, как играю на потолке. Дальше рассказываю в программе историю этой героини, и в конце моя дорожка — это про её самую сложную партию. Как ей было трудно в этот момент. Я стараюсь передать её эмоции, чувства. В итоге она выигрывает и бросает шахматного слона с доски», — объяснила Горбачёва.

Аделия Петросян также осталась не очень довольна своим прокатом, поскольку не удалось до конца выложиться по эмоциям. При этом подопечная Этери Тутберидзе уже добавила в программы элементы ультра-си.

«Страшно ли показывать их в начале сезона? Я считаю, не страшно, я обязана выполнять ту планку, которая ещё в прошлом сезоне была поставлена. Надеюсь, что я смогу войти в прежнюю форму и показывать похожие результаты», — отметила фигуристка.

Четвёрка от Худайбердиевой

Александра Степанова и Иван Букин, вернувшиеся на лёд после годового перерыва, признались, что на прокатах очень сильно нервничали, как будто это был этап Гран-При.

«Получили удовольствие, поскольку давно не выступали. Конечно, продолжим работать, потому что прокаты дают понять, где ошибки. Специалисты укажут на них, где можно прибавить. Все в мире работают, и мы хотим. Праздновать будем в конце сезона. Сейчас будет плодотворное осознание того, что произошло», — отметил партнёр.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оценили своё выступление в «Мегаспорте» на четвёрку. Чемпионы России поставили произвольную программу на кавер-версию песни Уитни Хьюстон «I Will Always Love You».

«Мы влюбились в эту мелодию всем тренерским штабом. У нас не было сомнений — всё, мы её хотели. Начали ставить, а когда доставили до конца, начали чуть-чуть по элементам катать, поняли: у нас 4:06 длится трек, а три с половиной минуты он поёт на разрыв, и мы катаемся на разрыв. После твиззлов, с третьего элемента начинается уже активная работа», — сказала Худайбердиева.

При этом, по словам Егора, теперь нужно грамотно разложить силы в программе, чтобы всё выглядело максимально гармонично.

«Пока от проката к прокату пытаемся понять, где выложиться, где подышать, где, наоборот, добавить мощи. Чтобы это было не только под конец, но и в середине программы», — добавил Базин.

Игорь Ерёменко, с недавних пор выступающий в танцах на льду с Аннабель Морозов, в свою очередь, поделился впечатлениями от сотрудничества с тренером Анжеликой Крыловой. По признанию фигуриста, на пару никак не повлияла ситуация с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом.

«Когда начали работать в Америке, у нас вообще не было пар на льду. Мы приехали сюда, какое-то время катались с ребятами, потом у них произошла, скажем, некая ситуация — но на нашем тренировочном процессе это несильно отразилось. Безусловно, внутренняя конкуренция — один из факторов двигаться вперёд, но не настолько гигантский. Пока ещё не знаем, на каких этапах Гран-при России будем выступать», — объяснил Ерёменко.

Поддержка Москвиной

Соревнования спортивных пар также прошли с обсуждением взаимоотношений фигуристов и наставников. Так, Тамара Москвина, следя за прокатом своих бывших воспитанников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, аплодировала на каждом их элементе, чего не могли не заметить журналисты.

«Мы проработали с Тамарой Николаевной восемь лет. На данном этапе всё, что мы выиграли, — под её руководством, и мы безумно благодарны, мы прекрасно расстались, на очень дружественной ноте. Тамара Николаевна всегда была настоящим дипломатом, профессионалом. Она максимально душевно провела с нами последние беседы и отпустила нас в новую для нас историю. Уверен, что у неё, как и у нас, остались тёплые отношения друг к другу. Восемь лет не могли пройти бесследно», — отметил Козловский.

Вновь удивили Алёна Косторная и Георгий Куница. Они танцевали под музыку из «Голодных игр». Как рассказали супруги, данную композицию они выбрали совершенно случайно.

«‎Забавно получилось. Мы вечером смотрели фильм. Алёне понравилось, она сказала, что есть ещё часть. В итоге мы посмотрели всё»‎, —‎ признался партнёр.

По словам Косторной, наставники поддержали идею и даже теперь на произвольную программу будут надевать брошки, как и у чемпионки Европы.

«Тренеры наши идеи хвалят и поощряют, идут у нас на поводу. Почему нет, если идея хорошая?»‎ — добавила фигуристка.

При этом специалистам выступление нового дуэта понравилось. По мнению Инны Гончаренко, у данного тандема есть большой потенциал.

«Косторная и в одиночном катании была яркой, с харизмой. Её выхода все ждали, потому что выступление обязательно получится зрелищным в плане элементов. Очень рада, что она продолжает в парном катании с высоким уровнем партнёрши. Конечно, надо поработать над парными элементами, там много сырых моментов. Но для такого короткого периода подготовки очень неплохо. Её пара с Куницей кажется многообещающей и перспективной», — заявила тренер.

РИА Новости

Есть над чем работать и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым. В воскресенье они выступили под Love's Dream Рика Уэйкмана. По словам партнёра, после выступления уже стало ясно, где нужно прибавлять.

«Когда приедем в Петербург, сразу же займемся, так как времени не особо хватает из-за поездки на шоу в Китай», — отметил спортсмен.

При этом дуэт специально выбрал лиричную музыку, чтобы короткая и произвольная программы отличались друг от друга.

«Там у нас мощные нарезки, мощное катание, чтобы показывать линии... Здесь, конечно, тоже, но здесь уже пластика, любовь — это абсолютно разные жанры», — объяснил Галлямов.

Поиски мотивации и поддержка Гуменника

Отсутствие международных стартов расхолаживает некоторых спортсменов, однако Дмитрий Алиев не относится к их числу. По словам фигуриста, мотивация у него есть, «просто плавает», а ему приходится её в каком-то смысле ловить.

«Где нахожу мотивацию? В рыбалке! Рыбачу очень много, купил лодку себе новую. Есть моторная, есть простая. Короче, я люблю рыбалку. В неделю раза четыре-пять. Есть у меня места в Питере, в Ленобласти. Я этим вдохновляюсь, отдыхаю. У меня папа любитель, мы обмениваемся с ним информацией, и рыбалка нас объединяет. Недавно поймал щуку около двух килограммов. У меня уже девять удочек, горю этим», — поделился спортсмен.

Марк Кондратюк, в свою очередь, заявил, что не страдает отсутствием мотивации на внутренних соревнованиях.

«Я понимаю, с какими определёнными оттенками этот вопрос – это ни на что не влияет. Я катаюсь в первую очередь ради собственного удовлетворения, саморазвития и для удовольствия зрителя», — заявил бывший чемпион Европы после проката произвольной программы.

Спортсмену также задали вопрос, готов ли он выразить поддержку Петру Гуменнику, который был вынужден отказаться от использования песни группы Rammstein в своём выступлении. Фигурист подчеркнул, что предпочитает на такие деликатные темы высказываться в личной беседе, а не через прессу.

Иное мнение у Матвея Ветлугина, который целенаправленно завёл публичный разговор о случившемся с товарищем по сборной. Он назвал ситуацию бредовой и призвал разделять искусство и политику.

А Андрею Мозалёву пришлось после проката произвольной программы объясняться по поводу костюма. Его наряд оказался очень похож на тот, в котором он выступал в короткой, и многие сочли, что это одна и та же одежда. Однако оказалось, что костюмов, как и полагается, два.

«‎Книга уже была открыта в короткой программе, теперь закрыта, второй том. Это второй костюм, он пришит! Это два разных костюма. Все уже пошутили, даже я прикалывался, когда забыл один костюм, можно кататься в другом», — пояснил Мозалёв.