Тарасова назвала правильным решение Акатьевой не катать произвольную программу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Софьи Акатьевой не исполнять произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

«Вчера у Акатьевой случилось повреждение, она катала короткую программу с травмой. Конечно, сегодня ей было бы тяжело выступать с произвольной программой. Решение не выступать сегодня было правильным», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Спортсменка снялась с контрольных прокатов 17 сентября по медицинским показаниям. 16 сентября фигуристка показала короткую программу.

16-летняя Акатьева является действующей чемпионкой России. Также на счету россиянки две медали юниорской серии Гран-при ISU и два мировых рекорда среди юниоров: по сумме баллов и в произвольной программе.

Ранее вице-чемпион России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, что многие спортсмены поддержали его на фоне ситуации с программой под песню группы Rammstein.