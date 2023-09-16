Недешёвое удовольствие: во сколько бы «Зениту» обошлось собрать чемпионский состав без легионеров

Сергей Семак заявил, что собрать чемпионский состав «Зенита» исключительно из россиян обойдётся слишком дорого. По его словам, за футболиста уровня сборной клубы требуют у петербуржцев €20 млн и выше. Если задаться такой целью, к следующему сезону за внушительную сумму отступных на роль первого номера можно приобрести Матвея Сафонова. Центр обороны команды укрепил бы Игорь Дивеев или Георгий Джикия, у которого весной следующего года истекает контракт со «Спартаком». А линию атаки усилили бы Александр Соболев и Сергей Пиняев. Последнего «Локомотив» готов отпустить за €30 млн.

Многие болельщики упрекают «Зенит» в том, что он добивается успехов только благодаря легионерам. В какой-то степени с этим сложно поспорить, ведь Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Родригао действительно играют ключевые роли и помогают стабильно брать золотые медали национального первенства. А уже покинувший Россию Малком стал лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ с 23 голами.

В ответ на подобные претензии главный тренер петербуржцев Сергей Семак посетовал, что собрать чемпионский состав из одних россиян обойдётся слишком дорого.

«Возьмём игрока уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот футболист играет, за него просят €20 млн и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить три года назад, за него просили €30—35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за €12 млн взяли из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения, выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца», — рассказал специалист в комментарии Telegram-каналу «Мысли вслух».

RT прикинул, кто из россиян способен усилить коллектив, и поделил их на две категории. В первую входят недешёвые игроки, зато готовые помочь «Зениту» здесь и сейчас. Во вторую — менее дорогие молодые атлеты, способные принести пользу в перспективе, либо с истекающими контрактами, за которых клубы не смогут попросить слишком много.

Идеальная сборная

Вратарская линия клуба сейчас представлена исключительно россиянами, однако вызывает тревогу. Михаил Кержаков надёжен, но в январе ему исполнится 37 лет. К тому же летом он не исключил скорого завершения карьеры. А Александр Васютин и приобретённый у «Сочи» Денис Адамов на роль стабильного первого номера пока не тянут.

В этой связи идеальным усилением для девятикратных чемпионов России видится Матвей Сафонов. Первый номер сборной преодолел личные проблемы и в нынешнем сезоне ведёт за собой «Краснодар». В семи матчах РПЛ он пропустил лишь дважды, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. С одной стороны, южане в целом смотрятся цельно и не допускают таких провалов в обороне, как раньше. С другой, сам голкипер действует безошибочно. Ещё весной появлялись слухи об интересе коллектива с берегов Невы к вратарю. Сам он в ответ на соответствующий вопрос подчеркнул, что всё будет зависеть от цены: если какой-то клуб предложит условные €50 млн, ему придётся туда перейти. Пока же можно сказать, что Матвей явно обойдётся дороже €16 млн, в которые его оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

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Не обойтись и без укрепления центра обороны, ведь на сегодняшний день эту зону закрывают четыре иностранца (Родригао, Ренан, Страхиня Эракович и Нуралы Алип), а из россиян представлен только Дмитрий Чистяков. Среди возможных кандидатов на замену — один из лучших футболистов в стране на этой позиции Георгий Джикия. Причём воспитанника «Локомотива» не придётся выкупать у «Спартака» за большую сумму, ведь весной 2024-го у него истекает контракт с красно-белыми, и о его пролонгации пока ничего не сообщалось. Однако самому игроку придётся предложить очень хорошие условия, чтобы он дал согласие.

Игорь Дивеев из ЦСКА выглядит даже более перспективным вариантом, поскольку он на шесть лет моложе соотечественника. Но армейцы совсем недавно переподписали с ним договор до 2028-го. Известно, что в нём содержится фиксированная сумма отступных для европейских команд. А у прямого конкурента москвичи, наверняка, попросят намного больше. Плюс, за компанию с Сафоновым можно приобрести Сергея Волкова, который с приходом Владимира Ивича незаменим на правом краю обороны «Краснодара» и уже дебютировал за сборную. В таком случае Вячеслав Караваев переместится на противоположный край.

Придётся поломать голову Семаку и над тем, кем усилить центр полузащиты, ведь без Барриоса и Вендела представить себе сине-бело-голубых невозможно. В отсутствие бразильца «Зенит» крайне неудачно начал сезон и лишь с его возвращением принялся стабильно набирать очки. Чего стоит победный дубль хавбека в противостоянии со «Спартаком». Колумбиец в опорной зоне и вовсе незаменим.

Однако есть россияне, которые в теории могут закрыть проблемную зону. Крайне любопытно было бы посмотреть на Руслана Литвинова. В его лице штаб получит универсального исполнителя, способного расположиться как в «опорке», так и в защите. Он не только хорош в разрушении, но и, что самое главное, обладает великолепным первым пасом. А на месте Барриоса можно представить Данила Глебова. Тот как никто умеет прерывать чужие атаки и, по слухам, уже давно привлекает внимание «Спартака». По данным Transfermarkt, оба хавбека суммарно обойдутся всего в €13 млн. Но за второго, наверняка, придётся заплатить больше, поскольку контракт с «Ростовом» у него, как и у Дивеева с ЦСКА, действует до 2028-го.

Другой латиноамериканец Малком, как уже говорилось, покинул Россию летом. Семак пробовал на правом краю атаки Зелимхана Бакаева и Густаво Мантуана и в итоге решил перейти на расстановку 3—5—2, в которой весь правый край закрывает Марио Фернандес. Во многом это сделано вынужденно, и, если клуб подпишет сильного игрока на данную позицию, тренер вернётся к прежней схеме.

Идеальным отечественным вариантом видится Сергей Пиняев. Он невероятно талантлив, юн и в состоянии закрыть оба фланга. Плюс, учитывая высочайший потенциал футболиста, его можно выгодно продать в сильный европейский клуб. Однако выложить за него тоже придётся немало. Так, летом спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что железнодорожники примут только «суперпредложение» в районе €30 млн. Тем более, согласно другой информации, сам вингер не хочет выступать за «Зенит» и намерен продолжить карьеру исключительно за границей.

Наконец, для формирования чемпионского состава исключительно из россиян придётся укрепить атаку, поскольку в таком случае уйдёт Матео Кассьерра, лидирующий в гонке бомбардиров национального первенства. Помочь болельщикам забыть о колумбийце мог бы Александр Соболев — полонценная замена покинувшему клуб в прошлом году Артёму Дзюбе. Он здорово прибавил в подыгрыше, входит в топ-10 чемпионата по количеству выигранных верховых единоборств и регулярно забивает. Форвард составил бы отличный дуэт с быстрым и обладающим потрясающим голевым чутьём Иваном Сергеевым.

Суммарная стоимость: более €60 млн.

Столько обойдутся футболисты согласно их стоимости на Transfermarkt. Однако за многих придётся заплатить гораздо больше, учитывая действующие долгосрочные контракты, особенно в случае с Дивеевым, Пиняевым, Соболевым и Сафоновым, за которых клубы потребуют по €20—30 млн. Таким образом, идеальное усиление обойдётся свыше €100 млн.

Команда с прицелом на будущее

Однако «Зенит» может не отдавать несколько десятков миллионов евро за Сафонова, а сделать выбор в пользу более молодых и менее дорогих вратарей, которые пока не стали основными в своих командах. Речь о Станиславе Агкацеве и Владиславе Торопе. Первый удачно подменил Сафонова весной в непростой для него период и в половине из восьми встреч оставил свои владения неприкосновенными. Более того, именно на него пал выбор Ивича в финале Кубка России с ЦСКА. Второй летом занял место самого Игоря Акинфеева, когда тот испытывал проблемы со здоровьем. Оба также успели дебютировать за сборную во встречах с Египтом. При этом Агкацев обойдётся всего в €1 млн, а Тороп — вовсе в €0,5, хотя вряд ли армейцы отпустят его.

Есть экономные варианты и в центр обороны. Идеальным по соотношению цена-качество выглядит Александр Солдатенков. Он на протяжении нескольких лет имеет стабильную практику в «Крыльях Советов» и даже носит капитанскую повязку. Обратил внимание на 26-летнего воспитанника «Чертанова» и Валерий Карпин. Защитник отблагодарил за доверие спасительным мячом в ворота Катара. Из других кандидатов выделяется молодой Виктор Александров, также получивший вызов на последний сбор национальной команды, — он защищает цвета скромного «Пари НН».

Если говорить о перспективных полузащитниках, на ум сразу приходит Максим Мухин. Пусть в ЦСКА Владимир Федотов вынужден использовать его под нападающим, начинал карьеру он в опорной зоне. И именно в этом качестве Станислав Черчесов включил его в заявку на Евро-2020. Универсальность россиянина только пойдёт петербуржцам на пользу. А прямой заменой Венделу видится Данил Пруцев. В прошлом сезоне он раскрылся в «Спартаке» в роли хавбека, грамотно начинающего атаки из глубины и обладающего классным первым пасом. Однако в текущем не пользуется доверием Абаскаля. А потому не исключено, что договориться по поводу него с красно-белыми будет проще, чем насчёт Мухина с армейцами.

Имеются варианты и для того, чтобы укрепить правый край атаки. Более дорогим видится Максим Глушенков из «Локомотива». Как и в случае с Пиняевым, железнодорожники если и отпустят его, то за внушительную сумму. Зато юный Никита Салтыков оценивается сейчас в €300 тыс., плюс соглашение с «Крыльями Советов» у него истекает всего через два года. А потому вполне можно приобрести футболиста за условные €3—5 млн.

Но настоящим топ-трансфером может стать переход Фёдора Чалова. С одной стороны, переезд нападающего в Санкт-Петербург кажется фантастикой. С другой, есть один важный нюанс. Уже в декабре следующего года у него истечёт срок действия контракта с ЦСКА. А потому летом он обойдётся «Зениту» практически бесплатно. Но, как и в случае с Джикией, придётся предлагать нападающему впечатляющие личные условия.

Суммарная стоимость: около €20 млн.

С учётом того, что за Чалова не придётся платить больше €2—3 млн. Однако здесь также необходимо делать скидку на длительность контрактов футболистов и указанные в них суммы отступных.