В «Зените» сообщили, что Ерохин заявлен за дубль для выступления в ФНЛ

В санкт-петербургском «Зените» объяснили причину, по которой полузащитник Александр Ерохин был исключён из заявки на сезон.

«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка — абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», — заявили RT в пресс-службе петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин отдал одну результативную передачу в семи матчах за сине-бело-голубых. Контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отзаявил Ерохина.