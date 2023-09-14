Узнать больше

В «Зените» сообщили, что Ерохин заявлен за дубль для выступления в ФНЛ

Короткая ссылка
В санкт-петербургском «Зените» объяснили причину, по которой полузащитник Александр Ерохин был исключён из заявки на сезон.
В «Зените» сообщили, что Ерохин заявлен за дубль для выступления в ФНЛ
  • РИА Новости

«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка — абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», — заявили RT в пресс-службе петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин отдал одну результативную передачу в семи матчах за сине-бело-голубых. Контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отзаявил Ерохина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить