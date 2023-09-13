Тимощук — о ситуации с Венделом: он помогает «Зениту» добиваться результата
- РИА Новости
«Вендел извинился перед командой за опоздание. Сейчас он работает, и мы видим, с каким настроением и рвением он помогает команде добиваться результата», — цитирует Тимощука «Спорт-Экспресс».
При этом он подчеркнул, что «в том числе есть рычаги финансовые».
«Когда футболист платит штраф за то, что он нарушил регламент сбора команды и подготовки», — добавил Тимощук.
25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2023/24 хавбек в шести матчах забил два мяча и сделал две результативные передачи во всех турнирах.
Ранее Иван Сергеев высказался о Венделе.