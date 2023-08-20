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Нападающий «Зенита» Сергеев: после возвращения Вендел извинился, он профессионал

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о полузащитнике Венделе.

«Вендел в порядке и с пропуском, и без него. Он делает результат, и он хороший игрок, профессионал. Сегодня он выдал очень хорошую игру. После возвращения Вендел извинился — всё хорошо», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

По информации Goal, игрок рассчитывает перейти в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем Вендела в петербургском клубе.

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