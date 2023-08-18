Медведев: Вендел — игрок «Зенита» и готовится в полном объёме к следующим матчам

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Вендела в петербургском клубе.

«Какова вероятность, что Вендел останется в «Зените»? Вендел — игрок «Зенита» и готовится в полном объёме к следующим матчам», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

По информации Goal, игрок рассчитывает перейти в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно.

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о форме Вендела.