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Балахнин: ни один российский футболист не стоит таких денег, как Вендел

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о форме полузащитника «Зенита» Вендела.
Балахнин: ни один российский футболист не стоит таких денег, как Вендел
  • РИА Новости

«Вендел всегда признавался одним из лучших. И сейчас продолжает доказывать это. За него отдали большие деньги, которые он оправдывает. Ни один российский футболист не стоит таких денег на данный момент», — цитирует Балахнина Legalbet.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

По информации Goal, игрок рассчитывает перейти в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. 

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что к Венделу есть интерес со стороны европейских клубов.

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