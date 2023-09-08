Вслед за Неймаром и Малкомом: кто из звёзд европейского футбола решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Садио Мане, Эмерик Лапорт и Отавио присоединились к Криштиану Роналду в «Аль-Насре», а «Фулхэм» продал Александра Митровича в «Аль-Хиляль» за рекордные для себя €52,6 млн. 21-летний Габри Вейга отказал «Наполи» и предпочёл продолжить карьеру в «Аль-Ахли», из-за чего стал объектом критики, а Янник Феррейра-Карраско покинул «Атлетико» и подписал соглашение с «Аль-Шабабом». Жоржиньо Вейналдум перешёл из ПСЖ в «Аль-Иттифак», а «Аль-Иттихад» приобрёл у «Бетиса» Луиса Фелипе. Кто из звёздных европейских футболистов отправился на Ближний Восток за последний месяц — в материале RT.

«Аль-Шабаб»

Кого приобрели: Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»).

Сколько потратили: €15 млн.

В отличие от грандов Саудовской Про-Лиги, клуб из Эр-Рияда долгое время не мог похвастаться крупными приобретениями. Вплоть до начала сентября в статусе самого заметного новичка пребывал воспитанник «Меца» Хабиб Диалло, последние годы защищавший цвета «Страсбура». Однако под конец периода дозаявок «белые львы» всё же заставили обратить на себя внимание, выложив относительно крупную сумму за вингера «Атлетико» Янника Феррейру-Карраско. И хотя по статусу он явно превосходит сенегальца, обошёлся на €3 млн дешевле.

Но если для самого «Аль-Шабаба» приход такого статусного спортсмена можно назвать историческим, то для Феррейры-Карраско отъезд за деньгами в не самые футбольные страны — дело обыденное. В 2018-м он неожиданно покинул Мадрид и отправился в китайский «Далянь Ифань», где ему гарантировали более выгодные условия, а пять с половиной лет спустя повторил этот трюк.

И, в отличие от многих коллег, не стал скрывать свою главную мотивацию. По словам игрока, он «выбрал безопасность», ведь до окончания его действующего контракта с «Атлетико» оставался всего год, а других предложений ему не поступало. Хотя сложно поверить, что на такого исполнителя не было бы спроса. В минувшем сезоне Янник записал на свой счёт десять голов и пять передач во всех турнирах, а возраст позволяет ему ещё несколько лет выступать на высоком уровне.

«Аль-Иттифак»

Кого приобрели: Демарай Грэй («Эвертон») и Жоржиньо Вейналдум («Пари Сен-Жермен»)

Сколько потратили суммарно: €17,3 млн.

Летом коллектив из Даммама уже успел пошуметь на рынке. И если покупки Джека Хендри и Муссы Дембеле казались делом обыденным, то приезд символа «Ливерпуля» последних лет Джордана Хендерсона стал знаковым событием. Но на этом «рыцари Дехны» не остановились и в последний месяц усилились ещё двумя известными футболистами. Причём оба так или иначе связаны с Мерсисайдом. Демарай Грэй последние два года защищал цвета «Эвертона», а Жоржиньо Вейналдум до «Пари Сен-Жермен» выступал на «Энфилде».

Решение голландца вряд ли может вызывать удивление. Стать своим в ПСЖ у него так и не получилось, да ещё и травмы омрачили последний этап его карьеры. Только за последний год он пропустил суммарно 178 дней из-за повреждений и не сумел должным образом проявить себя в «Роме». А уже в ноябре Вейналдум отпразднует 33-летие, следовательно, лучшего момента для отъезда на заработки может и не быть.

С Грэем всё немного сложнее. В прошлом сезоне он только в АПЛ отыграл за «Эвертон» 2511 минут, забил четыре мяча и отдал один пас. Но потом поссорился с главным тренером Шоном Дайчем. По словам наставника, вингер не хотел тренироваться и всем видом демонстрировал желание покинуть «Гудисон Парк». И добился своего. Но сложно сказать, насколько логичным можно назвать вояж в Саудовскую Аравию в 27 лет.

«Аль-Иттихад»

Кого приобрели: Луис Фелипе («Бетис»).

Сколько потратили: €22 млн.

Похожая ситуация и в случае с трансфером итальянского защитника с бразильскими корнями. Летом действующий чемпион Саудовской Аравии провёл масштабную кампанию. Состав пополнили Карим Бензема, Н’Голо Канте, Фабиньо и Жота Невеш, сделавшие среднюю и атакующую линии коллектива одними из самых укомплектованных в лиге. А под конец периода дозаявок в клубе задумались и об обороне. Цементировать её призван Луис Фелипе, лишь год назад променявший «Лацио» на «Бетис». Там он был основным, а в нынешнем первенстве отыграл все матчи от звонка до звонка. Но уже в 26-летнем возрасте отказался от карьеры в Европе.

Но в этом случае удивление вызывает решение не только самого спортсмена, но и руководства команды. Ведь чтобы вписать Фелипе в заявку, те были вынуждены исключить из неё недавно приглашённого Жоту. А ведь тот обошёлся им даже дороже — в €29,1 млн. В будущем же соглашение с ним и вовсе может быть разорвано. Пока причина этого не называются, но в СМИ пишут, что она может заключаться в его «образе жизни», а точнее в слухах о его сексуальной ориентации.

«Аль-Хиляль»

Кого приобрели: Александр Митрович («Фулхэм») и Яссин Боно («Севилья»).

Сколько потратили суммарно: €73,6 млн.

Самый титулованный коллектив страны стал рекордсменом этого лета по тратам. В общей сложности «Аль-Хиляль» инвестировал в новичков более €350 млн, львиная доля из которых пришлась на Неймара, Малкома, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича. Но до 7 сентября «Аль-Хиляль» провернул ещё пару крупных сделок, усилив атакующую и вратарскую позиции. На место ставшего свободным агентом Муссы Мареги был куплен Александр Митрович, а место в рамке занял Яссин Боно. Причём за серба пришлось выложить аж €52,6 млн — рекордная продажа для «Фулхэма». Ранее это звание удерживал трансфер Райана Сессеньона в «Тоттенхэм» (€27 млн).

При этом в случае с уходом Митровича не обошлось без скандала. «Дачники» явно не хотели расставаться со своим лучшим бомбардиром и выставили на него высокий ценник, что привело самого форварда в бешенство. Тот даже отказался тренироваться, всячески демонстрируя желание поскорее променять Туманный Альбион на Ближний Восток. В итоге, серб добился своего и уже стал оправдывать статус забивного нападающего в новой лиге. В трёх матчах за «Аль-Хиляль» он четырежды отличился сам, а ещё раз ассистировал партнёру.

Но если к Митровичу не проявляли особого интереса в Европе (что странно), то Боно был нарасхват. Летом над его приобретением раздумывали «Реал» и «Бавария», лишившиеся Тибо Куртуа и Мануэля Нойера из-за травм. Однако мадридцы впоследствии остановили выбор на Кепе Аррисабалаге, а мюнхенцы ни в какую не хотели выкупать соглашение тунисца. В этот момент на горизонте и появился «Аль-Хиляль», отстегнувший за него €21 млн.

«Аль-Ахли»

Кого приобрели: Габри Вейга («Сельта»), Мерих Демирал («Аталанта»), Рожер Ибаньес («Рома») и Франк Кессье («Барселона»).

Сколько потратили суммарно: €102,5 млн.

В отличие от конкурентов, вплоть до закрытия трансферного окна темп не сбавлял «Аль-Ахли». К тому моменту клуб из Джидды успел заполучить Рияда Мареза, Роберто Фирмино, Аллена Сен-Максимена и Эдуара Менди, но за последний месяц приобрёл ещё столько же звёздных легионеров. Центр обороны усилили Мерих Демирал и Рожер Ибаньес из «Аталанты» и «Ромы» соответственно, опорную зону — Франк Кессье из «Барселоны», но самой обсуждаемой стала покупка Габри Вейги. За него «Сельта» выручила €40 млн — больше «Аль-Ахли» не тратил ни на одного игрока в своей истории.

Отъезд 21-летнего Вейги на Ближний Восток вызвал огромный резонанс в сообществе. Ещё несколько месяцев назад испанца сватали в «Реал», в числе претендентов на юного таланта назывались «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», а в августе его переход в «Наполи» считался чуть ли не свершившимся фактом. Неаполитанцы согласились отдать за него суммарно €36 млн, но в последний момент тот предпочёл «Аль-Ахли». В этой ситуации не сдержался даже обычно предельно корректный в высказываниях Тони Кроос, назвавший «позорищем» решение хавбека.

«Аль-Наср»

Кого приобрели: Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Отавиу («Порту») и Садио Мане («Бавария»).

Сколько потратили суммарно: €117,5 млн.

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Однако главным игроком на рынке в последний месяц стала команда Криштиану Роналду. Всего за лето на новобранцев было потрачено около €165 млн и львиная доля из них — в августе-сентябре. Первой ласточкой стал Садио Мане, уже успевший завоевать с «Аль-Насром» клубный Кубок арабских чемпионов. А позднее к нему присоединились Эмерик Лапорт и Отавиу. И если верить слухам, трансфер португальца продавил именно его звёздный соотечественник. Возможно, поэтому саудовцы не остановились, когда «Порту» затребовал за полузащитника €60 млн. Хотя изначально планировал выложить за него на треть меньше.

Что касается испанца, то его решение понять пусть и сложно, но всё же можно. В минувшем сезоне он из-за травм выпал из основы «Манчестер Сити» и впоследствии так и оставался игроком ротации. И лишь частично участвовал в завоевании легендарного требла. А когда летом состав «горожан» пополнил Йошко Гвардиол, перспективы Лапорта стали ещё более туманными. Сидеть на лавке сам защитник явно не желал.

Однако к его персоне ожидаемо был высокий спрос не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Его желали видеть у себя «Арсенал» и «Ювентус», а «Атлетик» чуть было не вернул бывшего футболиста. Как признавался впоследствии президент Джон Уриарте, баски почти договорились с «Сити», но в дело вмешался «Аль-Наср». «Львы» понимали, что торговаться с саудовцами не способны, поэтому свернули переговоры.