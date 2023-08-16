Перевалочный пункт или закат карьеры: Неймар перешёл из ПСЖ в «Аль-Хиляль» и может заработать €400 млн за два года

Неймар покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал с «Аль-Хилялем» двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. По информации СМИ, трансфер форварда обошёлся в €90 млн, а сам бразилец в новом клубе заработает €300 млн за два года, не считая бонусов и спонсорских контрактов. При этом футболист, скорее всего, не планирует завершать карьеру в Саудовской Аравии, а по истечении договора намерен вернуться в «Барселону» в статусе свободного агента.

Почему Неймар ушёл из «Пари Сен-Жермен»?

Судя по всему, летом 2023-го у бразильца не осталось иных вариантов, кроме как покинуть столицу Франции. На бумаге уход Лионеля Месси, возможный отъезд Килиана Мбаппе и назначение главным тренером Луиса Энрике должны были позитивно сказаться на карьере Неймара и дать ему шанс вновь вернуться не только на прежний уровень, но и в статус главной звезды ПСЖ. Но на деле всё сложилось иначе. Француз пока так и не перешёл в «Реал», на позицию вингера был приобретён Усман Дембеле, а одному из лучших бомбардиров в истории пентакампеонов и самому эффективному футболисту парижан последних лет указали на дверь.

Если верить RMC Sport, будущее Неймара было практически предрешено к 9 августа. В этот день руководство клуба сообщило ему и Марко Верратти, что больше не нуждается в их услугах, и не пригласило на командную фотосессию. Впоследствии это подтвердилось и в ходе личных переговоров форварда с Энрике и Луишем Кампушем, занимающим должность советника по спортивным вопросам. Тогда бразильцу окончательно дали понять о нежелании продолжать сотрудничество и посоветовали искать новое место работы.

Надолго этот процесс не затянулся. Появилась информация о предметном интересе к Неймару со стороны «Аль-Хиляля», а уже спустя пару дней трансфер был официально оформлен. По данным Transfermarkt, «Пари Сен-Жермен» оформил клубный рекорд, выбив за бразильца компенсацию в размере €90 млн. И это не считая бонусов, которые могут составить от €10 млн до €30 млн. До настоящего момента самой выгодной продажей красно-синих оставался Гонсалу Гедеш, отданный «Валенсии» за €40 млн.

Таким образом, Неймар вернулся на первую строчку среди футболистов по суммарным выплатам за него на протяжении карьеры. В 2013-м «Барселона» приобрела его у «Сантоса» за €88 млн, спустя четыре года за €222 млн его забрал «Пари Сен-Жермен», а теперь не поскупился и «Аль-Хиляль», в результате чего общие траты на нападающего составили рекордные €400 млн. Вторую строчку занимает Ромелу Лукаку (€333,36 млн), третью — Криштиану Роналду (€247 млн).

Сколько Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле»?

Слухи о потенциальной зарплате бразильца в Саудовской Аравии поражали воображение. Одним из первых сведениями поделился L’Equipe: издание сообщало, что за два года на Ближнем Востоке игрок заработает около €160 млн. А это почти на €25 млн в год больше, чем в «Пари Сен-Жермен». Тем самым он приблизился бы к Н’Голо Канте в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Если верить Square Mile, в «Аль-Иттихаде» тому положили €100 млн.

Но было сложно представить, что одному из ярчайших исполнителей поколения, бывшему претенденту на «Золотой мяч» и лидеру сборной Бразилии предложат меньше, чем французскому опорнику. Так и оказалось. По последней информации, за два года Неймар гарантированно получит €300 млн, а за счёт бонусов и спонсорских контрактов может достичь отметки в €400 млн. И это не считая других привилегий, обещанных ему за переезд на Аравийский полуостров.

По утверждению Foot Mercato, после трансфера в «Аль-Хиляль» в распоряжение Неймара будет предоставлен частный самолёт и особняк с прислугой, куда тот сможет переехать вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди. По местным законам люди не имеют права сожительствовать, если не находятся в браке, но для звёздного футболиста сделают исключение. Также бразилец будет получать дополнительные €80 тыс. за каждую победу команды в сезоне, а рекламирующие страну сообщения в социальных сетях будут приносить ему дополнительно по €500 тыс.

Почему он не продолжил карьеру в Европе?

Наверняка многих поклонников таланта бразильца мучает вопрос, почему же он не продолжил выступать в Старом Свете? Ведь даже в нынешней форме он мог оставаться если не претендентом на «Золотой мяч», то одним из лидеров клуба-гранда, способного бороться не только за главный трофей национального турнира, но и Лиги чемпионов. Однако предпочёл этому отъезд в пусть и активно развивающееся первенство, но явно не самого высокого уровня.

Судя по всему, особого интереса к кандидатуре форварда не было. По информации The Independent, «Пари Сен-Жермен» контактировал буквально со всеми топ-клубами Европы на предмет продажи Неймара, но интерес проявила лишь «Барселона». Те же «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не захотели брать на себя большие расходы как по трансферу, так и по контракту спортсмена, а в случае с лондонцами место имела ещё одна причина. По словам известного журналиста Фабрицио Романо, «синие» не хотели перенасыщать левый фланг атаки, где уже собраны Рахим Стерлинг, Каллум Хадсон-Одои и Михаил Мудрик, обошедшийся им суммарно в €100 млн.

Что касается «Барселоны», то ей банально не хватило средств для привлечения Неймара. Несмотря на сообщения о нежелании Хави возвращать форварда, стороны всё же общались и, по данным СМИ, даже согласовали контракт по схеме «2 + 1» с зарплатой €13 млн в год. Но чтобы вновь попасть на «Камп Ноу», бразильцу требовалось добиться расторжения действующего договора с «Пари Сен-Жермен», однако осуществить задуманное не получилось. Рискующие в скором времени лишиться Мбаппе французы не пошли навстречу. Ведь уход обоих игроков бесплатно мог создать им проблемы в вопросе соблюдения правил финансового фейр-плей.

Означает ли переход в «Аль-Хиляль» закат карьеры Неймара?

С одной стороны, отрицать это сложно. Несмотря на все амбиции саудовцев, пока эту лигу нельзя поставить в один ряд не то что с топ-5 чемпионатов Европы, но и с некоторыми другими. Выбрав «Аль-Хиляль», Неймар лишил себя возможности как бороться за трофеи в крупных национальных первенствах, так и шанса второй раз выиграть ЛЧ. И доказать тому же руководству «Пари Сен-Жермен», что провалы коллектива в этом турнире связаны не с ним, а с их бесшабашным стилем управления, неотъемлемой частью которого являются тренерская чехарда и регулярные смены курса в комплектовании состава.

Да, сейчас Про-лига уже не та, что была до переезда туда Криштиану Роналду. Там выступает целый ряд звёздных исполнителей, а многие из них даже заметно моложе Неймара. Но вряд ли перспектива поиграть вместе с Малкомом и Сергеем Милинковичем-Савичем была основной мотивацией для бразильца. Скорее всего, ей стала огромная зарплата, получить которую в Европе у него не было ни единого шанса.

Бытует и мнение, что для Неймара Ближний Восток — не более, чем перевалочный пункт. Якобы он проведёт два года в «Аль-Хиляле», после чего откажется от опции пролонгации соглашения и в статусе свободного агента отправится в «Барселону», где будет готовиться к мундиалю 2026 года. На этот момент ему будет всего 33 года, следовательно, он может по-прежнему оставаться если не лидером, то одним из важных исполнителей в сборной Бразилии. Также ходили слухи, что саудовцы якобы готовы отдать нападающего в аренду «блаугране» уже сейчас, но они не подтвердились.

Как трансфер Неймара влияет на статус «Аль-Хиляля»?

Что касается ближайших двух лет, то в этот период «Аль-Хиляль» может стать если не гегемоном, то одним из главных претендентов на победу в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее коллектив уже успели пополнить вышеупомянутые Малком и Милинкович-Савич, а также Рубен Невеш и Калиду Кулибали, а приход Неймара делает его самым дорогим в стране. Transfermarkt оценивает состав клуба в €221,2 млн — почти на €70 млн больше, чем у ближайшего преследователя в лице «Аль-Насра» с Роналду и Садио Мане (€152,98 млн).

Ещё до покупки этих звёзд «Аль-Хиляль» смотрелся более чем прилично и боролся за золотые медали турнира, а теперь и вовсе может считаться главным фаворитом. По именам он превосходит и «Аль-Наср», и «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема и Н’Голо Канте. Да и «Аль-Ахли» выглядит менее предпочтительно. Хотя уже успел приобрести шесть топ-игроков, включая Рияда Мареза, Роберто Фирмино и Аллана Сент-Максимена.

Вопрос лишь в том, сумеет ли Неймар окончательно не потерять мотивацию в менее сильном первенстве и избежит ли травм. Во Франции его не жалели и нещадно лупили по ногам за его издевательские финты. Однако здесь такое вряд ли произойдёт. Саудовцам выгодно, чтобы одна из их главных звёзд оставалась в строю как можно дольше, поэтому руководство турнира наверняка будет делать всё возможное, чтобы оберегать бразильца и других футболистов высочайшего класса. Поэтому не исключено, что именно в Про-лиге вингер впервые за долгое время проведёт полноценный сезон. Конечно, если не считать его традиционного отъезда на день рождения сестры в марте.