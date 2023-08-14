L'Équipe: Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хиляля» перед ЧМ-2026

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар планирует через какое-то время вернуться в Европу после подписания контракта с саудовским «Аль-Хилялем».

По информации L'Équipe, бразилец представляет своё возвращение в Европу перед чемпионатом мира 2026 года.

В прошедшем сезоне 31-летний Неймар забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что игрок не попал в заявку команды на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение Неймару.