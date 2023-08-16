Неймар — о переходе в «Аль-Хиляль»: чувствую, что принял правильное решение

Нападающий Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хиляль».

«Всегда хотел испытать свои возможности в новом месте. «Аль‑Хиляль» — это большой клуб. Чувствую, что принял правильное решение в нужное для меня время», — приводит слова Неймара пресс-служба клуба.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. В парижском клубе игрок провёл 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар заработает в «Аль-Хиляле» $400 млн за два года.