Узнать больше

Неймар — о переходе в «Аль-Хиляль»: чувствую, что принял правильное решение

Короткая ссылка
Нападающий Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хиляль».

«Всегда хотел испытать свои возможности в новом месте. «Аль‑Хиляль» — это большой клуб. Чувствую, что принял правильное решение в нужное для меня время», — приводит слова Неймара пресс-служба клуба.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. В парижском клубе игрок провёл 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар заработает в «Аль-Хиляле» $400 млн за два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить