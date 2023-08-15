La Gazzetta dello Sport: ПСЖ рассматривает Кьезу на замену Неймара

«Пари Сен-Жермен» интересуется полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой в качестве замены форварда Неймара.

«Ювентус» готов продать игрока за €50—60 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Соглашение игрока с туринским клубом действительно ещё два сезона.

В минувшем сезоне 25-летний итальянец забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €40 млн.

Неймару при подписании контракта с саудовским «Аль-Хилялем» будут платить по €80 тыс. за каждую победу команды, а также он будет получать €500 тыс. за пост в соцсетях о Саудовской Аравии.

Ранее французский «Марсель» согласовал условия контракта с нападающим московского «Локомотива» Вильсоном Изидором.