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La Gazzetta dello Sport: ПСЖ рассматривает Кьезу на замену Неймара

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«Пари Сен-Жермен» интересуется полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой в качестве замены форварда Неймара.
La Gazzetta dello Sport: ПСЖ рассматривает Кьезу на замену Неймара
  • AP
  • © Jonathan Moscrop

«Ювентус» готов продать игрока за €50—60 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Соглашение игрока с туринским клубом действительно ещё два сезона.

В минувшем сезоне 25-летний итальянец забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €40 млн.

Неймару при подписании контракта с саудовским «Аль-Хилялем» будут платить по €80 тыс. за каждую победу команды, а также он будет получать €500 тыс. за пост в соцсетях о Саудовской Аравии. 

Ранее французский «Марсель» согласовал условия контракта с нападающим московского «Локомотива» Вильсоном Изидором.

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