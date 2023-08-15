Footmercato: Неймару будут платить €500 тыс. за каждый пост о Саудовской Аравии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар при подписании контракта с саудовским «Аль-Хилялем» получит много приятных бонусов.

По информации Footmercato, игроку будут платить по €80 тыс. за каждую победу команды, а также он будет получать €500 тыс. за пост в соцсетях о Саудовской Аравии.

Неймар сможет беспрепятственно жить со своей возлюбленной, несмотря на то что в стране запрещено сожительствовать неженатым парам.

Напомним, бразилец перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В парижском клубе он провёл 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар получит самолёт и особняк с прислугой от «Аль-Хиляля».