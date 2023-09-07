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L'Équipe: Мбаппе отказался от €100 млн ради возвращения в состав ПСЖ

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Стали известны условия возвращения нападающего Килиана Мбаппе в состав «Пари Сен-Жермен».
L'Équipe: Мбаппе отказался от €100 млн ради возвращения в состав ПСЖ
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

По информации L'Équipe, игрок отказался от полагающегося ему по контракту бонуса за лояльность в размере €100 млн. Такой шаг убедил президента парижан Нассера Аль-Хелаифи в том, что Мбаппе следует разрешить играть за команду.

В нынешнем сезоне нападающий забил пять мячей в трёх матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2024 года.

Напомним, что летом игрок отказался продлевать соглашение с клубом до 2025 года, за что был отстранён от команды. Позже стороны сумели договориться и игрок вновь был включён в заявку клуба.

Ранее сообщалось, что ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с Мбаппе.

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