L’Equipe: ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» надеется продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

По информации L’Equipe, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи не отчаивается по поводу продления контракта с игроком. Для этого парижане планируют подписание ряда футболистов, с которыми Мбаппе в хороших отношениях и которые поспособствуют усилению команды.

В нынешнем сезоне нападающий забил пять мячей в трёх матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с ПСЖ.