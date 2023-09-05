L’Equipe: ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с Мбаппе
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По информации L’Equipe, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи не отчаивается по поводу продления контракта с игроком. Для этого парижане планируют подписание ряда футболистов, с которыми Мбаппе в хороших отношениях и которые поспособствуют усилению команды.
В нынешнем сезоне нападающий забил пять мячей в трёх матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с ПСЖ.