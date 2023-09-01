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Романо: ПСЖ и «Аль-Иттифак» достигли соглашения по переходу Вейналдума

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Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум перейдёт в «Аль-Иттифак».
Романо: ПСЖ и «Аль-Иттифак» достигли соглашения по переходу Вейналдума
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, французский клуб получит за полузащитника сборной Нидерландов €9 млн.

Контракт Вейналдума с ПСЖ рассчитан до июня 2024 года. Сезон-2022/23 нидерландский полузащитник провёл в аренде в «Роме». Он сыграл за итальянский клуб 23 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Аль-Хелаифи отказался говорить о новом контракте с Мбаппе.

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