Президент ПСЖ Аль-Хелаифи отказался говорить о новом контракте с Мбаппе

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

«Килиан — потрясающий человек и футболист. У нас с ним состоялся очень хороший разговор. Мы также общались с другими членами его семьи», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Глава ПСЖ отказался отвечать на вопрос о продлении контракта с 24-летним французом.

«Не хочу говорить об этом. Мбаппе — игрок ПСЖ. До закрытия летнего трансферного окна ещё больше суток», — сказал он.

В нынешнем сезоне нападающий забил три мяча в двух матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с ПСЖ.