Роналду — о трансферах саудовцев: я заранее всё знал, а меня считали безумцем

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его не волнует критика в адрес уехавших в Саудовскую Аравию.

«Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Я заранее всё знал. Все считали меня безумцем. Играть в арабской лиге — это нормально. Как игрок «Аль-Насра», я знал, что всё так и произойдёт», — цитирует Роналду SAPO.

Он также отметил, что менять культуру страны и её футбол — привилегия, как и то, что сюда приезжают звёздные игроки.

31 августа португалец стал лучшим футболистом августа в чемпионате Саудовской Аравии. 38-летний игрок в августе забил пять мячей и отдал две результативные передачи в трёх матчах саудовского чемпионата.

Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно высказался о массовых трансферах игроков из Европы в Саудовскую Аравию.