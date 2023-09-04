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Кроос — о трансферах в Саудовскую Аравию: решение в пользу денег и против футбола

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно высказался о массовых трансферах игроков из Европы в Саудовскую Аравию.

«Говорили, что там играют в амбициозный футбол, но всё крутится вокруг денег. В конце концов, это решение в пользу прибыли и против футбола», — цитирует Крооса GOAL. 

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года. В его активе 26 мячей за команду с Аравийского полуострова. 

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. 

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».

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