Кроос — о трансферах в Саудовскую Аравию: решение в пользу денег и против футбола

Полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно высказался о массовых трансферах игроков из Европы в Саудовскую Аравию.

«Говорили, что там играют в амбициозный футбол, но всё крутится вокруг денег. В конце концов, это решение в пользу прибыли и против футбола», — цитирует Крооса GOAL.

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года. В его активе 26 мячей за команду с Аравийского полуострова.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».