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В поисках кризисного тренера: кто рискнёт возглавить сборную Германии менее чем за год до домашнего Евро

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Сергей Стариков
Юлиан Нагельсман называется основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии, оставшейся без рулевого после увольнения Ханса-Дитера Флика. По информации СМИ, Немецкий футбольный союз уже начал переговоры со специалистом, однако помешать его приходу в национальную команду могут натянутые отношения с лидерами сборной и действующий контракт с «Баварией». В числе возможных претендентов на должность называются провалившийся в «Герте» Феликс Магат, давно не работавшие на высоком уровне Руди Фёллер и Матиас Заммер, а также Луи ван Гал, который может стать первым иностранным наставником в истории бундестим.
В поисках кризисного тренера: кто рискнёт возглавить сборную Германии менее чем за год до домашнего Евро
  • Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген
  • Gettyimages.ru
  • © Kaz Photography / Contributor

Следующим летом Германия во второй раз в XXI веке примет крупный международный турнир сборных по футболу. В 2006-м страна выступила организатором мундиаля, а на этот раз проведёт у себя чемпионат Европы, квалификация на который уже идёт полным ходом. И хотя немцы освобождены от необходимости бороться за путёвку на соревнования и имеют возможность спокойно готовиться к турниру, именно будущее бундестим сейчас обсуждается особенно активно. Ведь в начале осени команда осталась без главного тренера и была вынуждена экстренно начать поиски замены. Но пока нельзя сказать, что они проходят гладко.

Положительно оценить работу Ханса-Дитера Флика в сборной Германии не получится при всём желании. Под его руководством команда набирала в среднем 1,72 очка за игру (хуже этот показатель был лишь у Эриха Риббека, возглавлявшего сборную в конце 1990-х) и провалилась на первенстве планеты 2022 года: не смогла выйти из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

И хотя некоторые посчитали фиаско в Катаре случайностью, следующие результаты показали, что это не так. Под руководством бывшего наставника «Баварии» коллектив сыграл шесть товарищеских встреч с марта, но успеха добился лишь в одной из них — на своём поле справился с Перу. В противостоянии с Украиной немцы чудом спаслись от поражения благодаря голам Кая Хаверца и Йозуа Киммиха в последние десять минут, а в четырёх других матчах и вовсе уступили с общей разницей голов 3:10.

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Последней каплей для руководства Немецкого футбольного союза (DFB) стал сокрушительный провал в неофициальном реванше с Японией — той самой, что фактически выбила Германию с ЧМ. Но если на мундиале четырёхкратные чемпионы мира превзошли соперника буквально во всём, кроме голов, то в этот раз были разгромлены. Подопечные Хадзимэ Мориясу четыре раза поразили ворота Марка-Андре тер Штегена, а сами пропустили лишь однажды. И сотворили историю. По данным Sky Sport Deutschland, уволенный Флик стал первым в истории тренером бундестим, покинувшим её до истечения срока контракта или против своей воли.

DFB незамедлительно приступила к поискам замены. Правда, выбирать приходится из не самых очевидных кандидатов. По данным СМИ, на должность рассматриваются уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсман, бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал и легенда немецкого футбола Маттиас Заммер, занимающий пост советника правления как в сборной, так и в дортмундской «Боруссии». Также в прессе назывались кандидатуры Феликса Магата, уже выразившего готовность принять команду, и Руди Фёллера, который её возглавлял в 2000—2004 гг., а после отставки Флика помог взять верх над Францией в «товарняке». Но назвать его идеальным преемником Флика сложно, как и вышеперечисленных коллег.

Возможно, таковым мог стать Юрген Клопп, о приглашении которого также говорилось в немецких СМИ. Однако эти слухи в скором времени были опровергнуты. Контракт специалиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года. И, как отметил агент специалиста Марк Косицке, это делает его недоступным для работы с бундестим.

С остальными же всё далеко не так гладко. Да, тот же Магат обладает громким именем, а в своё время приводил «Баварию» и «Вольфсбург» к чемпионству. Но это было более десяти лет назад. С 2016 года он работал с «Шаньдун Лунэн» и «Гертой», с которой откровенно провалился. В девяти матчах под его руководством берлинцы потерпели пять поражений, после чего ветеран цеха был отправлен в отставку.

В один ряд с Магатом ставят и Заммера, якобы способного железной рукой навести порядок в коллективе и привить ему дисциплину. Но здесь ситуация ещё более вопиющая. Ведь он проработал тренером в общей сложности всего пять лет, а в последний раз пребывал в этой должности аж в 2005 году. Да, за этот короткий промежуток времени он успел выиграть с «Боруссией» чемпионат Германии. Но крайне рискованно доверять управление сборной на домашнем Евро человеку, который последние 18 лет занимал исключительно руководящие посты.

То же самое относится и к Фёллеру, которого изначально считали третьим в списке главных претендентов на вакантную позицию. Да, с Германией он завоевал серебро на ЧМ-2002, но больше нигде не добивался успеха и вскоре перешёл в статус функционера. В «Байере» Фёллер фигурировал исключительно в роли исполняющего обязанности тренера, а его приход в «Рому» обернулся громким провалом — уже после пяти матчей он был отправлен в отставку. И если отбросить сборную, то его опыт в качестве специалиста крайне скуден — всего 17 встреч.

Поэтому самыми очевидными кандидатами считаются Нагельсман и ван Гал, но без проблем не обходится и тут. Да, оба — очень качественные тренеры. Первый по-прежнему считается одним из самых перспективных в стране, а второй уже неоднократно доказывал, что способен добиваться высоких результатов на крупных международных турнирах: чего стоит выход Нидерландов в полуфинал ЧМ-2014 и достойное выступление на мундиале в Катаре. Там не обладающий суперзвёздами коллектив добрался до четвертьфинала и на равных бился с будущими обладателями трофея — аргентинцами, а уступил лишь по пенальти.

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Но возможное назначение ван Гала противоречит схеме развития бундестим. Ведь ранее её ни разу не возглавлял иностранец. И крайне невелика вероятность, что перед домашним ЧЕ боссы DFB решат перевернуть эту страницу и сделать ставку на возрастного специалиста-легионера, да ещё и с проблемами со здоровьем. В последние годы голландец борется с раком предстательной железы, а недавно перенёс очередную операцию.

Остаётся Нагельсман. Если верить СМИ, предметные переговоры с ним уже стартовали. Но можно ли назвать его равноценной заменой Флику? С «Баварией» он достиг гораздо меньших успехов, чем Ханс-Дитер, а его бескомпромиссность и буйный нрав уже создавали проблемы в коллективе. Пожалуй, самым громким стал его конфликт с Мануэлем Нойером, но под конец его пребывания в Мюнхене против него были настроены и многие другие звёзды. По данным Bild, в их число входили Лерой Сане, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Садио Мане, при всех вступавший в конфронтацию со специалистом.

Безусловно, талант Нагельсмана не подвергается сомнению, но сборная — не клуб, где есть возможность продать неугодных исполнителей и приобрести на их место новых. Здесь наставнику придётся налаживать контакт с имеющимися игроками, а те же Сане, Гнабри и Мусиала составляют костяк нынешней команды и считаются её лидерами. Без них рассчитывать на что-то серьёзное будет сложно, ведь достойных сменщиков практически нет.

Как нет серьёзных альтернатив и самому Нагельсману. При всех минусах именно он пока кажется чуть ли не единственным возможным преемником Флика в бундесманшафт. Если отмести полуфантастические варианты с назначением иностранцев, то реальных конкурентов Юлиана можно пересчитать по пальцам. Возвращение Йоахима Лёва кажется сюрреалистичным, а другие не обладают либо должным опытом, либо статусом. Крайне сложно представить в роли рулевого «орлов» Бруно Лаббадию или Сандро Шварца, провалившегося в «Герте». Остальные топовые специалисты уже заняты. Клопп работает в «Ливерпуле», Томас Тухель — в «Баварии», Марко Розе — в «Лейпциге».

Поэтому нехватка потенциальных соискателей вакансии не должна смущать. Дело не в том, что никто не хочет брать на себя ответственность и вести переживающую кризис сборную Германии на Евро-2024. Просто отставка произошла в самый неудачный момент. До первенства остаётся менее года, а большинство сильных наставников имеют действующие соглашения с командами.

Таким образом, с высокой вероятностью этот пост достанется Нагельсману. Конечно, если DFB согласится удовлетворить запросы мюнхенцев. По данным СМИ, таковых сразу два. Во-первых, организация давно обещанного товарищеского матча между «Баварией» и сборной Германии. Во-вторых, выплата тренеру всей суммы его зарплаты. Если сведения Bild верны, та составляет €9 млн в год.

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