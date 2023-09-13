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Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии

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Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, прокомментировал информацию о том, что его клиент может возглавить сборную Германии.
Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии
  • Gettyimages.ru
  • © John Powell

«Юрген имеет долгосрочный контракт с «Ливерпулем» и недоступен для позиции главного тренера национальной команды», — цитирует Косицке журналист Джеймс Пирс в соцсетях.

10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.

Летом 2024-го национальная команда примет участие в домашнем чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Луи ван Гал может возглавить сборную Германии.

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