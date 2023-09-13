Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, прокомментировал информацию о том, что его клиент может возглавить сборную Германии.

Gettyimages.ru

© John Powell