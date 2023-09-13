Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии
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«Юрген имеет долгосрочный контракт с «Ливерпулем» и недоступен для позиции главного тренера национальной команды», — цитирует Косицке журналист Джеймс Пирс в соцсетях.
10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.
Летом 2024-го национальная команда примет участие в домашнем чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что Луи ван Гал может возглавить сборную Германии.