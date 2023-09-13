Триумф лидеров: Италия обыграла Украину, Португалия и Испания забили 15 мячей на двоих в отборе Евро-2024

Италия на своём поле взяла верх над Украиной благодаря дублю Давиде Фраттези, а Австрия в гостях сломила сопротивление Швеции, забив трижды за 16 минут. Португалия, Испания и Бельгия одержали крупные победы над аутсайдерами, а хет-трик Александра Митровича помог Сербии расправиться с Литвой. При этом Армения и Грузия потерпели поражения от Хорватии и Израиля соответственно, а матч между Румынией и Косовом был прерван почти на час из-за поведения болельщиков. Чем запомнился шестой тур квалификации Евро-2024 — в материале RT.

Важнейшая победа Италии

В одном из ключевых противостояний шестого тура встречались сборные Италии и Украины. И подопечным Лучано Спаллетти кровь из носу была нужна победа. Трое суток назад те сенсационно оступились в матче с Северной Македонией и располагались лишь на третьей строчке в группе C, уступая будущим соперникам три очка. И хотя провели на одну игру меньше, расслабляться права не имели.

Уже в первые полчаса хозяева подтвердили, что не просто так владеют званием действующих чемпионов Европы. Правда, уйти в отрыв им помог футболист, не принимавший участия в форуме 2020 года. Давиде Фраттези лишь нынешним летом сменил скромный «Сассуоло» на «Интер», но уже не стесняется брать на себя роль лидера и завершать атаки. В обоих случаях номинальный хавбек открылся на позиции центрфорварда и сработал блестяще, застав врасплох Георгия Бущана.

Правда, в концовке тайма сами итальянцы грубо ошиблись в собственной штрафной, а Андрей Ярмоленко воспользовался неразберихой и огорчил Джанлуиджи Доннарумму. Но на большее Украину не хватило. Во второй половине они наработали лишь на 0,22 ожидаемого гола (xG) и потерпели второе поражение в первенстве. До этого подопечные Сергея Реброва уступали лишь англичанам в первом туре (0:2).

Капитуляция Швеции

Относительно громкой вывеской мог похвастаться и матч в Стокгольме. Подопечные Янне Андерсона находились практически в том же положении, что итальянцы, с той лишь разницей, что отставание от лидирующих австрийцев составляло четыре очка, а встречи в запасе не было. Поэтому проигрыш прямому конкуренту если не перечёркивал шансы «тре крунур» напрямую отобраться на Евро-2024, то заметно снижал их.

И в первом тайме Швеция действительно смотрелась гораздо острее. Выводить свою команду вперёд могли и Александр Исак, и Виктор Гьёкереш, но Александер Шлагер стоял стеной. Возможно, это немного надломило скандинавов. Во втором они «поплыли» и пропустили трижды за 16 минут. Начало триумфу Австрии положил замкнувший подачу с фланга Михаэль Грегорич, а закрепил преимущество Марко Арнаутович. Сначала нападающий «Интера» неотразимо пробил из пределов штрафной, а затем реализовал 11-метровый. Гол Эмиля Хольма в компенсированное время уже ничего не изменил.

Таким образом, Швеция потерпела третье поражение в квалификации и практически лишилась шансов попасть в топ-2 квинтета F. За три тура до конца она занимает третье место, уступая Австрии и Бельгии по семь очков.

Успехи Казахстана и Молдавии

В свою очередь, сражение за путёвку на Евро-2024 продолжает целый ряд представителей бывшего СССР. В четвёрку сильнейших в своих группах входят Армения, Молдавия и Казахстан, отстающие от лидера не более чем на три очка. И большинство из них подтвердили свои притязания в шестом туре квалификации. Не удалось это лишь подопечным Александра Петракова. Те уступили дома хорватам и позволили им сравняться с лидерами квинтета — турками.

Да, равной борьбы не получилось. «Шашечные» буквально вынесли соперника с поля, о чём красноречиво говорит статистика. По ударам они превзошли оппонента в четыре раза (26:6), а по ожидаемым забитым мячам — в 19 (4,02 — 0,21). Но при этом лишь раз сумели застать врасплох Огньена Чанчаревича. Розыгрыш углового завершился голом Андрея Крамарича, причём получился тот довольно курьёзным. В момент скидки Йошко Гвардиола форвард находился в офсайде. Но так как мяч по пути коснулся защитника, Клеман Тюрпен и видеоассистенты нашли основания засчитать взятие ворот.

В свою очередь, Молдавия и Казахстан синхронно взяли верх. Первые в гостях всё же сломили сопротивление Фарерских Островов (1:0) и сравнялись с идущими вторыми чехами, а Казахстан на своём поле был сильнее Северной Ирландии. Разве что встреча получилась крайне напряжённой, а успеха больше заслуживали именно островитяне, но так и не смогли ничем ответить на дальний «выстрел» Максима Самородова и помешать визави одержать четвёртую победу в квалификации, а также сравняться по очкам с Финляндией (12). На счету Дании и Словении на одно больше.

Зато с надеждами пройти дальше почти распрощались Грузия и Белоруссия, в очередной раз не сумевшие справиться с оппонентами. Но если первые лишь в компенсированное время смогли отыграть один мяч в противостоянии с Норвегией (1:2), то вторые не смогли отобрать очки у Израиля. Подопечные Карлоса Алоса продержались более 90 минут, но на третьей добавленной всё же сломались. Габи Каниховски оставил не у дел Максима Плотникова.

Скандал в Румынии

Пожалуй, самый обсуждаемый матч тура прошёл в Бухаресте. И виной тому стали не футболисты, а болельщики. С самого начала те жгли фаеры и бросали их на поле, но до точки кипения всех довели растянутые на трибунах баннеры с политическими лозунгами. В результате уже на 18-й минуте матч был прерван и возобновился спустя без малого час. Судя по всему, гостей разозлило содержание одного из баннеров, в котором говорилось о территориальной принадлежности частично признанного государства Сербия, из-за чего они отправились в подтрибунное помещение.

Градус напряжения не снизился и после того, как противостояние всё же удалось возобновить. Уже в компенсированное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил Ведат Мурики, а вдесятером косовары не были способны на равных бороться с соперником. Они могли оказаться в роли догоняющих уже на 61-й минуте, но Николае Станчу не реализовал пенальти.

Однако взять хотя бы очко гостям было не суждено. Причём не дотерпели они совсем немного. На 83-й бывший форвард «Андерлехта» реабилитировался за не самый лучший удар с точки, а десять минут спустя Валентин Михайлэ установил окончательный счёт на табло. Румыния взяла верх и с новой силой включилась в борьбу за путёвку на Евро-2024. С девятью очками она идёт третьей в группе I, уступая лишь Израилю (11) и Швейцарии (14), при этом она провела на одну игру меньше.

Хет-трики Митровича и Фернандеша

Одним из главных героев шестого тура отбора стал нападающий сборной Сербии, который расцвёл после переезда в Эр-Рияд. В последний раз Александр Митрович отличался за национальную команду в декабре 2022-го, после чего трижды не попал в заявку, а ещё в двух встречах не отметился результативными действиями. Но в противостоянии с Литвой его прорвало. Футболист разразился хет-триком, причём на это ему потребовалось всего 22 минуты.

Два первых гола получились донельзя похожими: Филип Младенович исполнил навес с фланга, а Митрович хладнокровно замкнул его головой, а затем продемонстрировал, что и на первом этаже он тоже неплохо разбирается. После паса Душана Тадича форварду оставалось лишь попасть в створ, что он и сделал. Впоследствии сербы хоть и позволили литовцам размочить счёт, своего уже не упустили (3:1). И сравнялись с лидирующими в группе G венграми. Правда, те провели на одну встречу меньше.

В составе сборной Португалии никто хет-триком не отметился, зато по дублю оформили Гонсалу Инасиу, Гонсалу Рамуш и Диогу Жота, а Бруну Фернандеш собрал коллекцию из гола и хет-трика, пусть и ассистентсткого. В роли мальчика для битья выступил Люксембург, в общей сложности пропустивший девять безответных мячей и чуть было не оставшийся без главного тренера ещё по ходу встречи. При счёте 0:8 Люк Хольц отправился в раздевалку, но всё же нашёл в себе силы вернуться. Правда, только чтобы увидеть очередное взятие ворот за авторством Жоау Феликса.

При этом на поле не вышел Криштиану Роналду, не попавший в заявку из-за перебора жёлтых карточек. И как подсказывает статистика, в его присутствии для Люксембурга всё могло закончиться ещё более плачевно, ведь этой сборной он забивал чаще других в карьере. В десяти встречах он отличился 11 раз.

Разгромами закончились ещё два матча с участием топ-сборных. Испания «отгрузила» шесть мячей Кипру (6:0), причём последние четыре уместились в 13-минутный отрезок. Одним из главных героев стал вернувшийся в состав «фурия роха» Ферран Торрес. Форвард «Барселоны» не вызывался в неё с декабря, а в этот раз отличился сразу дважды. Нельзя не отметить и Нико Уильямса с Дани Карвахалем, дважды выступивших в роли ассистентов.

Бельгия же ограничилась пятью точными «выстрелами» в противостоянии с Эстонией (5:0), а Ромелу Лукаку вновь не ушёл с поля без пары голов. Форвард «Ромы» сам дважды поразил ворота, отдал одну передачу и укрепился на первой строчке в списке лучших бомбардиров квалификационного турнира (восемь). Его ближайшими преследователями по-прежнему остаются шотландец Скотт Мактоминей и датчанин Расмус Хойлунн (оба — по шесть).