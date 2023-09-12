Узнать больше

Глушаков считает, что не нужно расстраиваться из-за результатов сборной России по футболу

Короткая ссылка
Российский полузащитник Денис Глушаков высказался касательно результатов сборной России по футболу.

«В последнее время в основном вничью играем. Мало забиваем, значит, нападение плохо играет, но если пропускаем от таких сборных, то тоже значит, что что-то не так. Я думаю, что расстраиваться нет смысла, потому что непонятно, к чему готовимся, а просто просматриваем игроков. Здесь с такой стороны нужно смотреть», — цитирует Глушакова ТАСС.

12 сентября Россия сыграла вничью с Катаром. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Также Россия провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч Россия проиграла (1:2).

Ранее Валерий Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить