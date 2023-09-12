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Отборочный матч Евро-2024 с участием Косова прерван из-за политического баннера

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Матч отбора к чемпионату Европы 2024 года между сборными Румынии и Косова прервали из-за политического баннера.
Отборочный матч Евро-2024 с участием Косова прерван из-за политического баннера
  • © пресс-служба Федерации футбола Косова

Об этом сообщает Федерация футбола Косова в своём аккаунте в социальных сетях.

«Косово — это Сербия», — гласила надпись, размещённая болельщиками.

Футболисты балканской команды в знак протеста ушли с поля Национального стадиона в Бухаресте.

Косово выступает в группе I с Румынией, Израилем, Белоруссией, Андоррой и Швейцарией.

Ранее Уэльс обыграл Латвию в матче отбора на Евро-2024 по футболу.

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