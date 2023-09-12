Отборочный матч Евро-2024 с участием Косова прерван из-за политического баннера
- © пресс-служба Федерации футбола Косова
Об этом сообщает Федерация футбола Косова в своём аккаунте в социальных сетях.
«Косово — это Сербия», — гласила надпись, размещённая болельщиками.
Футболисты балканской команды в знак протеста ушли с поля Национального стадиона в Бухаресте.
Косово выступает в группе I с Румынией, Израилем, Белоруссией, Андоррой и Швейцарией.
Ранее Уэльс обыграл Латвию в матче отбора на Евро-2024 по футболу.