Отборочный матч Евро-2024 с участием Косова прерван из-за политического баннера

Матч отбора к чемпионату Европы 2024 года между сборными Румынии и Косова прервали из-за политического баннера.

Об этом сообщает Федерация футбола Косова в своём аккаунте в социальных сетях.

«Косово — это Сербия», — гласила надпись, размещённая болельщиками.

Футболисты балканской команды в знак протеста ушли с поля Национального стадиона в Бухаресте.

Косово выступает в группе I с Румынией, Израилем, Белоруссией, Андоррой и Швейцарией.

Ранее Уэльс обыграл Латвию в матче отбора на Евро-2024 по футболу.