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Дубль Фраттези помог сборной Италии победить Украину в матче отбора Евро-2024

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Сборная Италии победила Украину в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голы забил Давиде Фраттези. У Украины отличился Андрей Ярмоленко.

В другом матче группы C Северная Македония оказалась сильнее Мальты. Игра закончилась со счётом 2:0.

Италия набрала семь очков и занимает второе место в группе. У Украины также семь очков и третья позиция. Столько же очков у Македонии, которая располагается на четвёртой строчке. У Мальты ноль очков и последнее место.

В параллельном матче Испания разгромила Кипр со счётом 6:0. А Норвегия победила Грузию со счётом 2:1.

Ранее Уэльс обыграл Латвию в матче отбора на Евро-2024 по футболу.

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