Мостовой заявил, что сборная России не может победить из-за расширенного состава

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат национальной команды в товарищеском матче с Катаром.

«У нас игра у сборной уже давным-давно не впечатляет. Мы не могли обыграть азиатские страны, а сейчас не можем никого обыграть, мы же к этому сами пришли. Вот эти расширенные списки, путаница, кто играет сегодня, кто вчера, где основной состав. Это неправильно, так не должно быть, это основная причина», — цитирует Мостового РИА Новости.

12 сентября Россия сыграла вничью с Катаром. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Также Россия провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч Россия проиграла (1:2).

Ранее Валерий Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.