Сборная Марокко пожертвует бонусы за матчи пострадавшим от землетрясения
Как сообщает сайт Королевской футбольной федерации Марокко, все вырученные от продажи билетов на товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо деньги пойдут на ликвидацию последствий землетрясения.
9 сентября в 80 км от Марракеша произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9.
Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 5530.
Ранее сообщалось, что матчи под эгидой УЕФА до конца следующей недели начнутся с минуты молчания.