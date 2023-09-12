Сборная Марокко пожертвует бонусы за матчи пострадавшим от землетрясения

Игроки и тренерский штаб сборной Марокко пожертвуют бонусы за матчи пострадавшим от землетрясения.

Как сообщает сайт Королевской футбольной федерации Марокко, все вырученные от продажи билетов на товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо деньги пойдут на ликвидацию последствий землетрясения.

9 сентября в 80 км от Марракеша произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 5530.

Ранее сообщалось, что матчи под эгидой УЕФА до конца следующей недели начнутся с минуты молчания.